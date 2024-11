Jadon Sancho: Unfassbare Enthüllung – Manchester United gibt sich der Lächerlichkeit preis

Jadon Sancho und Manchester United – in ein paar Jahren wird man auf beiden Seiten vermutlich vergessen haben, dass man einst zusammengehörte. Der Millionen-Coup (United zahlte damals 85 Millionen Euro an Borussia Dortmund) ist zu einem krassen Desaster verkommen.

Im Sommer ergriff Jadon Sancho abermals die Flucht aus der englischen Metropole und schloss sich Chelsea London an. Jetzt, einige Wochen später, kommen neue ungeheuerliche Enthüllungen ans Licht. Manchester United gibt sich damit der Lächerlichkeit preis.

Jadon Sancho: BVB-Leistung ein Dorn

Vergangene Rückrunde war es, da ließ der Flügelflitzer die schwarz-gelben Herzen nochmals höher schlagen. Für sechs Monate kehrte Sancho per Leihe zu Borussia Dortmund zurück. Sofort zeigte er deutlich bessere Leistungen als in Manchester.

Insbesondere in der Champions League lief der 24-Jährige zur Höchstform auf. Besonders die beiden Halbfinal-Partien gegen Paris St. Germain sind den Fans in Erinnerung geblieben. Jadon Sancho wirbelte wie zu seinen besten Zeiten, ließ die Weltstars ein ums andere Mal stehen.

In Dortmund jubelt man, in England rieb man sich verwundert die Augen und in Manchester kochte man vor Wut. Sancho, den United nach einem Streit mit Ex-Trainer ten Hag zuvor suspendiert hatte, zeigte plötzlich wieder das, was die „Red Devils“ sich seit Jahren von ihm erhofft hatten.

Unfassbare Bitte an Experten

Auch wenn Manchester United weiterhin Rekordmeister Englands ist – in den letzten Jahren hat das Image deutlich gelitten. Und Sanchos Leistungsexplosion beim BVB sorgten offenbar für Angst, dass das eigene Ansehen nach dem skrupellosen Umgang mit dem Spieler noch weiter Schaden nehmen könnte.

Daher griff man zu einer beinahe aberwitzig anmutenden Maßnahme. Wie „ESPN“ berichtet, seien die Klub-Verantwortlichen auf die britischen TV-Experten wie Rio Ferdinand (seines Zeichens eine United-Legende) zugegangen und hätten darum gebeten, den Spieler nicht mehr allzu überschwänglich zu loben!

Für United sei dies peinlich gewesen, weil man Jadon Sancho nie zu seiner Bestform treiben konnte. Ein unglaublicher Vorgang, der zeigt, wie verzweifelt Manchester im Umgang mit dem Profi war. Die Lobeshymnen stoppen konnte der Klub mit diesem wahnwitzigen Vorgehen aber nicht.