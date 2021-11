RB Leipzig – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Achtung BVB! Leipzig-Coach mit deutlichem Befehl an seine Spieler

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund – so lautet das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am 11. Spieltag. Nach der bitteren Niederlage unter der Woche will der BVB zurück in die Erfolgsspur.

Aber auch RB will bei Leipzig – Dortmund einiges gut machen. Auch bei den Bullen verlief der Ausflug in der Champions League nicht wie erwünscht. Wer kann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen: RB Leipzig oder Borussia Dortmund?

RB Leipzig – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wer gewinnt die Neuauflage des Pokalfinales?

Du willst keine Highlights zwischen Leipzig und Dortmund verpassen? Dann bist du in unserem Live-Ticker genau richtig. Wir versorgen dich bereits vor Anpfiff mit allen wichtigen Informationen und halten dich immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Erling Haaland: Dämpfer von Vater Alf-Inge – „Das ist eher unwahrscheinlich“

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 6. November, 18.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Übertragung: Sky

RB Leipzig – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Die möglichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Passlack - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard, Malen

18.11 Uhr: Gio Reyna fehlt der Borussia nun schon seit einigen Wochen. Marco Rose verkündet jetzt ernüchternde Neuigkeiten >>>

17.52 Uhr: Bei den Gastgebern ist einiges an Feuer drin. Trainer Jesse Marsch bläst zum Angriff und formuliert ein deutliches Ziel: „Ein Sieg gegen Dortmund ist für unsere Gruppe Pflicht.“ Es sei an der Zeit, endlich auch einen Top-Gegner zu bezwingen.

17.08 Uhr: Nun zum anstehenden Spiel. Beim BVB ist die angespannte Personallage weiterhin das Thema der Stunde. Jetzt fehlt auch noch Marius Wolf verletzt. Zwei Optionen hat Rose bereits im Blick: „Felix Passlack und selbst unser Innenverteidiger Manuel Akanji können außen spielen“, meint er mit Blick auf die Position des Rechtsverteidigers.

16.42 Uhr: Zudem sorgte beim Vizemeister Marin Pongracic für Wirbel, nachdem er mit fragwürdigen Aussagen über seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg aufgefallen war. Marco Rose kündigte an, mit seinem Spieler sprechen zu wollen: „Ich habe das tatsächlich mitbekommen und werde ihn natürlich darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist“, erklärte der Coach auf der PK vor dem Spiel.

16.16 Uhr: Unter der Woche erlebten beide Teams bittere Champions-League-Abende. Während Dortmund erneut gegen Ajax Amsterdam verlor, holte Leipzig gegen PSG zwar seinen ersten Punkt, hat aber keine Chance mehr, die KO-Phase zu erreichen.

15.43 Uhr: Ohnehin sind die Borussen so was wie ein Angstgegner von RB. Aus zehn Duellen ging Leipzig nur zwei Mal siegreich hervor. Sechs Spiele konnte der BVB gewinnen.

15.11 Uhr: Zum ersten Mal seit dem Pokalfinale im Mai treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander. Damals gewannen die Schwarzgelben mit 4:1 und sicherten sich den Pott.

Freitag, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für Leipzig gegen Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Neuigkeiten.