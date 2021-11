RB Leipzig – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Kobel rettet bockstark! Leipzig verpasst Führung

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund – so lautet das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am 11. Spieltag. Nach der bitteren Niederlage unter der Woche will der BVB zurück in die Erfolgsspur.

Aber auch RB will bei Leipzig – Dortmund einiges gut machen. Auch bei den Bullen verlief der Ausflug in der Champions League nicht wie erwünscht. Wer kann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen: RB Leipzig oder Borussia Dortmund?

RB Leipzig – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wer gewinnt die Neuauflage des Pokalfinales?

Du willst keine Highlights zwischen Leipzig und Dortmund verpassen? Dann bist du in unserem Live-Ticker genau richtig. Wir versorgen dich bereits vor Anpfiff mit allen wichtigen Informationen und halten dich immer auf dem Laufenden.

Die bestätigtem Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Adams, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Hazard - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen

RB Leipzig – Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13. Min: Großchance Leipzig!

Die erste Großchance für RB Leipzig! Nkunku dribbelt sich im Strafraum durch und taucht vor Kobel raus. Der BVB-Keeper kann aus kurzer Distanz parieren, der Nachschuss von Szoboszlai rauscht knapp am Tor vorbei.

10. Min: Die ersten zehn Minuten sind gespielt. Noch geizen die Mannschaft mit Highlights. Die Teams belauern sich erstmal.

1. Min: Nach nur fünf Sekunden die erste Schrecksekunde für den BVB. Akanji bleibt nach einem Zweikampf mit Nkunku liegen, kann aber weiterspielen.

Anpfiff: Der Ball rollt.

18.30 Uhr: Mit etwas Verspätung betreten die Teams das Feld.

18.25 Uhr: Noch wenige Minuten bis zum Anpfiff, gleicht geht's los in Leipzig.

17.55 Uhr: Marco Rose gibt Neuzugang Donyell Malen die nächste Chance. Der Stürmer darf von Beginn an ran. Das größte Problem hinten links löst Rose wohl mit Hazard. Er könnte den vorgezogenen Linksverteidiger in der Fünferkette übernehmen, so wie er es häufig in der Nationalmannschaft macht. Pongracic darf trotz seines Skandal-Interviews ran.

17.43 Uhr: Die Aufstellung sind da:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Adams, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Hazard - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen

16.34 Uhr: Die Statistik spricht übrigens für Borussia Dortmund. Insgesamt gab es elf Duelle, sieben mal ging der BVB als Sieger vom Platz. Dazu gab es zwei Remis und zwei Pleiten.

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 6. November, 18.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Übertragung: Sky

15.54 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Zwayer. Bei den Fans von Borussia Dortmund kommt das nicht so gut an. Hier die Hintergründe!

14.53 Uhr: Für BVB-Trainer wird es auch eine Rückkehr in die Heimat. Denn Rose wurde in Leipzig geboren. „So besonders ist es gar nicht. Es ist meine Heimat, ich liebe meine Heimat. Ich gehe gerne nach Hause. Da mache ich kein Hehl draus. Ansonsten ist es ein wichtiges Bundesligaspiel, gegen einen direkten Konkurrenten. Für mich in der breite mit der beste Kader in der Bundesliga. Da wartet ein echtes Brett auf uns. Es wird eine große Herausforderung, die wir uns wie immer stellen werden“, sagt Rose im BVB-Feiertagsmagazin.

13.23 Uhr: In der Vergangenheit wurde seine Zukunft immer wieder diskutiert. Auch ein vorzeitiger Abgang stand im Raum. Jetzt scheint wohl eine Entscheidung gefallen zu sein. Hier alle Details >>>

Samstag, 10:14: Guten Morgen es ist Matchday! Für die Borussia geht es heute darum, Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen zu bleiben. Die Münchener müssen gegen den bisher unbesiegten SC Freiburg ran. Leipzig muss gewinnen, um den Blick Richtung internationalem Wettbewerb nicht frühzeitig zu verlieren.

18.11 Uhr: Gio Reyna fehlt der Borussia nun schon seit einigen Wochen. Marco Rose verkündet jetzt ernüchternde Neuigkeiten >>>

17.52 Uhr: Bei den Gastgebern ist einiges an Feuer drin. Trainer Jesse Marsch bläst zum Angriff und formuliert ein deutliches Ziel: „Ein Sieg gegen Dortmund ist für unsere Gruppe Pflicht.“ Es sei an der Zeit, endlich auch einen Top-Gegner zu bezwingen.

17.08 Uhr: Nun zum anstehenden Spiel. Beim BVB ist die angespannte Personallage weiterhin das Thema der Stunde. Jetzt fehlt auch noch Marius Wolf verletzt. Zwei Optionen hat Rose bereits im Blick: „Felix Passlack und selbst unser Innenverteidiger Manuel Akanji können außen spielen“, meint er mit Blick auf die Position des Rechtsverteidigers.

16.42 Uhr: Zudem sorgte beim Vizemeister Marin Pongracic für Wirbel, nachdem er mit fragwürdigen Aussagen über seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg aufgefallen war. Marco Rose kündigte an, mit seinem Spieler sprechen zu wollen: „Ich habe das tatsächlich mitbekommen und werde ihn natürlich darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist“, erklärte der Coach auf der PK vor dem Spiel.

16.16 Uhr: Unter der Woche erlebten beide Teams bittere Champions-League-Abende. Während Dortmund erneut gegen Ajax Amsterdam verlor, holte Leipzig gegen PSG zwar seinen ersten Punkt, hat aber keine Chance mehr, die KO-Phase zu erreichen.

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

15.43 Uhr: Ohnehin sind die Borussen so was wie ein Angstgegner von RB. Aus zehn Duellen ging Leipzig nur zwei Mal siegreich hervor. Sechs Spiele konnte der BVB gewinnen.

15.11 Uhr: Zum ersten Mal seit dem Pokalfinale im Mai treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander. Damals gewannen die Schwarzgelben mit 4:1 und sicherten sich den Pott.

Freitag, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für Leipzig gegen Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Neuigkeiten.