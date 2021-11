BVB-Fans können es nicht glauben – jetzt bahnt sich DIESE Reunion an

Einst spielten sie beide bei Borussia Dortmund und verzückten mit ihren Aktionen vor dem gegnerischen Tor die Fans.

Doch dann vielen die beiden Skandalnudeln mit Streiks in Ungnade und verließen Borussia Dortmund und wechselten in unterschiedliche Richtungen. Jetzt könnte es zu einer überraschenden Wiedervereinigung kommen.

Ex-BVB-Stars in Barcelona bald wieder vereint?

Die Rede ist von Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé. Während der Franzose zwischen 2016 und 2017 nur eine Saison das Trikot des BVB trug, spielte Aubameyang bis Januar 2018 fast fünf Jahre in Dortmund.

Ein Jahr lang begeisterten Dembélé und Aubameyang die BVB-Fans gemeinsam. Foto: imago/Thomas Bielefeld

Dann trennten sich die Wege. Dembélé erschien nicht mehr zum Training, um seinen 135-Millionen-Euro-Wechsel nach Barcelona zu forcieren. Aubameyang seinerseits tat alles dafür, um bei Arsenal London zu landen.

Jetzt könnten sich die Wege der beiden Streik-Profis erneut kreuzen. Wie die spanische Zeitung „El Nacional“ berichtet, hat es Barcelona auf Aubameyang abgesehen. Präsident Joan Laporta will so den Personalsorgen im Sturm vorbeugen, nachdem Sergio Agüero wegen Herzproblemen mindestens drei Monate pausieren muss.

Aubameyang erzielte in dieser Saison in bisher zehn Ligaspielen vier Treffer. Am Wochenende war er allerdings als Tor-Verhinderer aufgefallen (Hier alle Infos >>>). Neben dem Gabuner soll auch Edison Cavani von Manchester United eine Option sein.

Die endgültige Entscheidung soll im Januar fallen, wenn man weiß, ob man in der Champions League überwintert und welche Personalien Neu-Trainer Xavi bevorzugt.

Dembélé nach langer Verletzung wieder zurück

Pünktlich zur großen Ex-BVB-Reunion könnte dann auch Ousmane Dembélé wieder fit sein. Bis vor einer Woche in der Champions League gegen Kiew hatte er sämtliche Spiele wegen einer Knieverletzung verpasst.

Bei seinem Comeback zog er sich dann gleich die nächste Verletzung zu. Allerdings soll er dieses Mal nicht so lange ausfallen. (mh)