Newcastle United – Borussia Dortmund: Hiobsbotschaft nach wenigen Minuten! Für IHN ist es besonders bitter

Kaum ein Spieler hatte sich wohl so sehr auf die Partie Newcastle United – Borussia Dortmund gefreut, wie Alexander Isak. Schließlich ging es für den Schweden-Star ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein.

Um so bitterer ist das, was nach nur wenigen Minuten bei Newcastle United – Borussia Dortmund passiert. Für den 24-Jährigen war früh Schluss, Alexander Isak musste ausgewechselt werden.

Newcastle United – Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Isak muss früh raus

Mit gerade einmal 17 Jahren wechselte Alexander Isak für die stolze Summe von 8,6 Millionen Euro von AIK Solna zu Borussia Dortmund. Damals galt er als neues Supertalent im Sturm, wurde schon mit Zlatan Ibrahimovic verglichen. Den Durchbruch beim BVB schaffte der Schwede aber nicht.

In zweieinhalb Jahren kam Isak auf lediglich 13 Einsätze im BVB-Trikot und erzielte dabei ein mickriges Tor. Nach seiner Leihe zu Willem II verkaufte ihn Borussia Dortmund schließlich für 15 Millionen Euro an Real Sociedad – und dort ging sein Stern dann auf.

In drei Jahren in Spanien gelangen ihm 44 Tore in 132 Spielen, weshalb sein Weg schließlich nach England führte. Stolze 70 Millionen Euro legte Newcastle United für Isak auf den Tisch. In seiner ersten Spielzeit erzielte er 10 Treffer, in der laufenden Saison steht er jetzt schon bei sechs Treffern in acht Premier-League-Spielen.

Isak verletzt ausgewechselt

Nur zu gerne hätte er den Bossen von Borussia Dortmund, die damals offenbar nicht mehr an ihn glaubten, gezeigt, was in ihm steckt. Dazu kam es allerdings nicht. Nach nur 15 Minuten musste Isak schon ausgewechselt werden.

Wenige Augenblicke zuvor war Isak am Boden sitzen geblieben, signalisierte schließlich: ‚Es geht nicht mehr weiter‘. Mit Problemen am rechten Bein musste er schließlich ausgewechselt werden. Ein ganz bitterer Abend für den Ex-BVB-Star (Hier mehr zu Isak!).