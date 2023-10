Newcastle United – Borussia Dortmund: Ärger vor dem Spiel! Fans gehen aufeinander los

Vor dem Spiel Newcastle United – Borussia Dortmund ist es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Vereine gekommen.

Videos in den Sozialen Medien zeigen, wie die Fans von Newcastle United und Borussia Dortmund aufeinandertreffen, sich provozieren und den oder anderen Schlag austauschen. Größere Ausschreitungen konnte die Polizei verhindern.

Newcastle United – Borussia Dortmund: Kleinere Auseinandersetzung auf dem Weg ins Stadion

In den Videos ist zu sehen, wie zwei Fans von Borussia Dortmund und zwei Anhänger von Newcastle United sich gegenseitig provozieren. Dann fliegen die Fäuste. Andere Clips in den Sozialen Medien zeigen, wie die BVB-Fans an Newcastle-Anhängern vorbeiziehen und sich gegenseitig provozieren. Es fliegen Gegenstände. Schlimmere direkte Auseinandersetzungen konnte die englische Polizei allerdings verhindern.

Die mitgereisten Dortmunder zogen, wie man es bei internationalen Spielen gewohnt ist, in einer großen Gruppe durch die Straßen von Newcastle bis zum Stadion. Dabei besangen sie ihren BVB und feierten schon vor dem Anpfiff. Die Polizei begleitete die Fans dabei zu Fuß und mit Pferden.

BVB in Newcastle unter Druck

Borussia Dortmund steht in Newcastle schon gehörig unter Druck. Nach zwei Spieltagen steht der BVB mit einem Punkt am Ende der Todesgruppe F. Gegen Newcastle United braucht es mindestens einen Zähler, um die Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale der Champions League zu wahren.

