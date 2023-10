Newcastle United – Borussia Dortmund: BVB verkündet bittere Nachricht kurz vor Anpfiff!

Wenige Minuten vor dem Anpfiff von Newcastle United – Borussia Dortmund muss der BVB eine Schock-Nachricht verkraften. Julian Brandt fällt für das wichtige Spiel in der Champions League kurzfristig aus. Das teilten die Dortmunder rund eine Stunde vor Spielbeginn mit.

Nach Julian Ryerson ist Julian Brandt damit der zweite bittere Ausfall für das Spiel Newcastle United – Borussia Dortmund. Der Topscorer des BVB wird von Marcel Sabitzer ersetzt. Er kehrt nach seiner Verletzung zurück in die Startelf.

Newcastle United – Borussia Dortmund: Brandt fällt aus

Dass Julian Ryerson dem BVB in Newcastle fehlen würde, war bereits klar: Der Norweger trat die Reise nach England gar nicht erst mit an, ist wenige Stunden vor der Abreise erkrankt und musste kurzfristig noch absagen.

Mit dem Ausfall von Julian Brandt hätte hingegen kaum jemand gerechnet. Das hatte sich zuvor nicht angekündigt. Rund eine Stunde vor Anpfiff teilte Borussia Dortmund überraschend mit: „Julian Brandt fällt nach einem Schlag auf die Wade aus dem Bremen-Spiel mit muskulären Problemen aus.“

+++ Newcastle United – Borussia Dortmund: Droht dem BVB das PSG-Schicksal? +++

ER ersetzt Brandt

Auf den Ausfall von Julian Ryerson reagiert Trainer Edin Terzic mit Ramy Bensebaini. Der Algerier, der in der Liga zuletzt auf der Bank Platz nehmen musste, kehrt in die Startelf zurück. Julian Brandt wird durch Marcel Sabitzer ersetzt. Der Österreicher feierte gegen Werder Bremen sein Comeback und steht nun zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder in der Startelf.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Ausfall von Brandt wiegt schwer. Bis dato ist der 27-Jährige der Top-Scorer bei Borussia Dortmund. Erst am Wochenende erzielte er gegen Werder Bremen den entscheidenden Treffer beim 1:0-Erfolg.

Der Ausfall für Brandt gibt einem jungen Juwel allerdings eine tolle Chancen: Hendry Blank sitzt auf der Bank. Er war am Nachmittag noch mit der U19 in der Youth League erfolgreich.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Newcastle United steht Sandro Tonali wie erwartet im Kader, allerdings nicht in der Startelf. Der Italiener ist in einen Wettskandal verwickelt, es droht ihm eine zehnmonatige Strafe. Gegen den BVB darf er aber nochmal ran (Hier mehr dazu!).