Borussia Dortmund sorgt für Überraschung – damit hat niemand gerechnet

Borussia Dortmund setzt bei der Talente-Förderung auf Internationalisierung und hat in Budapest einen neuen Kooperations-Club gegründet. 350 Kinder spielen ab sofort in den schwarz-gelben Farben.

Für Borussia Dortmund bringt diese Partnerschaft zwei wesentliche Vorteile: Mehr internationale Sichtbarkeit und den Zugang zu vielversprechenden Jugendspielern.

Borussia Dortmund investiert in Ungarns Nachwuchs

Der BVB kooperiert mit dem Kelen SC und gründete dort die „BVB International Academy Hungary“. Die Partnerschaft ist zunächst auf fünf Jahre bis 2030 angelegt. Nach BILD-Informationen entstehen dem Verein dabei kaum Investitionskosten. Die Trainingsanlage in Budapest wurde vollständig umgestaltet und trägt jetzt das unverkennbare schwarz-gelbe BVB-Design.

Dank einer Fusion zwischen Kelen SC und dem bisherigen Partner UDSE vereint die Akademie insgesamt 350 Talente. Borussia Dortmund erklärte: „Alle Jugendmannschaften des Kelen SC werden ab sofort in den Farben des BVB auflaufen.“ Zudem sollen die jungen Spieler (hier mehr) durch Austauschprogramme Trainingserfahrungen in Dortmund sammeln können, was ihre Entwicklung vorantreiben soll.

BVB stärkt seine internationale Präsenz

Koordiniert wird das neue Projekt vom ehemaligen Dortmunder Profi Theo Schneider, der umfangreiche Erfahrung im ungarischen Fußball mitbringt. Schneider war mehrere Jahre Leiter der Nachwuchsabteilung von Ferencváros Budapest und kennt die ungarische Fußballlandschaft bestens. Mit seinem Know-how fördert er die Entwicklung vor Ort effektiv.

Der Deal stärkt den Markenwert von Borussia Dortmund in Osteuropa. Ähnliche Projekte bestehen bereits in Polen, wie etwa die von Łukasz Piszczek betreute Akademie in Goczałkowice-Zdroj. Der BVB erhöht durch Kooperationen wie diese auch die Chance, zukünftige Top-Talente für den Profikader zu entdecken. Schon ein erfolgreich ausgebildetes „Juwel“ könnte die Investition lohnenswert machen.

Die internationale Dimension des BVB-Netzwerks beeindruckt: In den USA unterhält der Verein laut „Bild“ 18 Schulteams, auch in Asien und Australien existieren Akademien. In Deutschland bildet Borussia Dortmund jährlich rund 30.000 Kinder aus. Mit Projekten wie der „BVB International Academy Hungary“ unterstreicht der Club seine weltweite Förderung junger Fußballer.