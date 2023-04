Mats Hummels redet nach Schiri-Ärger Klartext: „Hätte erstmal verwandelt werden müssen“

Bei Borussia Dortmund war der Ärger nach dem 1:1-Remis gegen den VfL Bochum riesig. Auch Mats Hummels verließ nach Abpfiff sichtlich frustriert das Feld.

Während unter anderem BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gleich nach Abpfiff heftig gegen Schiedsrichter Sascha Stegemann schoss, äußerte sich Mats Hummels erst einen Tag später mit etwas Abstand und fand dabei deutlich gemäßigtere Worte.

Mats Hummels äußert sich nach Schiri-Ärger

Die Szene in der 65. Minute wird den BVB-Fans noch länger im Kopf bleiben. Karim Adeyemi ging nach einem klaren Foulspiel von Danilo Soares zu Boden, die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb aber stumm – und auch der Video-Assistent meldete sich nicht zu Wort.

„Das war ein klarer Elfmeter, ich finde es frech – mit den Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben“, polterte Kehl in Richtung Stegemann. „Fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sich nicht diese Situation anzuschauen“, so der BVB-Sportdirektor, „halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch.“

Hummels äußerte sich am Samstag (29. April) bei Instagram ebenfalls zu der Szene: „Ich möchte diese Situation auch gar nicht noch höher hängen, der Elfmeter hätte schließlich auch erstmal verwandelt werden müssen“, betont er, sagt aber auch: „Wieso es reihenweise fragwürdige Elfmeter gibt diese Saison und der VAR bei einer der deutlichsten Situationen der letzten Jahre nicht eingreift, ist mir ein Rätsel.“

Leise Kritik von Hummels

Die Leidenschaft des Teams habe gestimmt. „Leider ein Rückschlag im Kampf um den Titel für uns. Ich bin allerdings der Meinung, wir haben den Kampf voll und ganz angenommen“, so Hummels, der weiterschreibt: „Lediglich die Genauigkeit im letzten Drittel und die Effektivität vor dem Tor haben uns teilweise gefehlt. Die Möglichkeiten, das Spiel auch ungeachtet des nicht gegebenen Elfmeters zu gewinnen, waren auf jeden Fall da.“ Leise Kritik an der Chancenverwertung.

Unrecht hat der damit nicht. Abgesehen von der Fehlentscheidung des Schiedsrichters hatte der BVB unzählige Chancen, das Spiel in Bochum zu gewinnen. Aber: Die Qualität im Abschluss hat gefehlt und so steht am Ende nur ein Remis.