Borussia Dortmund: Terzic-Aussagen machen den Fans Sorgen – war es das?

Hat Borussia Dortmund die größte Chance auf die Meisterschaft seit Jahren verspielt? Mit diesem Gedanken plagen sich Fans und Spieler seit Freitagabend. Das Unentschieden im kleinen Derby hat Spuren hinterlassen – auch bei Edin Terzic.

Der Trainer wütete zunächst lautstark gegen den Schiedsrichter. Bei der anschließenden Pressekonferenz hatte er sich wieder beruhigt, schlug dann aber Töne an, die bei den Fans von Borussia Dortmund die Alarmglocken schrillen lassen.

Borussia Dortmund: Terzic findet bittere Worte

Das Gastspiel knapp 17 Kilometer westlich vom heimischen Westfalenstadion startete maximal bitter. Nach rund fünf Minuten führte Bochum schon gegen den BVB. Der schnelle Ausgleich von Karim Adeyemi (7.) sollte dann aber schon das letzte Tor sein.

Erneut stolpert Borussia Dortmund also im Meisterkampf – wie schon gegen Stuttgart und Schalke. Das sorgte für einen wütenden Terzic, der besonders mit dem Schiedsrichter einiges zu klären hatte. Einige Zeit später entschuldigte sich Terzic zunächst. „Ich entschuldige mich für meinen Ton und meine Emotionen“, so der BVB-Trainer.

Einzige Meisterchance?

Dann aber fand er ernste Worte. „Ich habe es letzte Woche gesagt, es ist für uns eine einmalige Chance“, erklärte Terzic im Bezug auf den Titelkampf, „vielleicht auch für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen.“

Da stockt so mancher Fan von Borussia Dortmund. Hat Terzic etwa abgeschlossen? Weiß er, wie teuer dieser Patzer den BVB zu stehen kommen kann? Und noch viel drängender die Frage: Glaubt er in den kommenden Jahren nicht daran, oben mitspielen zu können?

Borussia Dortmund: Das ärgert Terzic

Nach seinen Meisterworten setzt der 40-jährige fort: „Und dann gibt es solche Entscheidungen, wo so viel auf dem Spiel steht.“ Damit meinte er die strittigen Elfmeter-Szenen, die Sascha Stegemann jeweils zu Ungunsten des BVB entschied.

„Das Einzige, worum ich gebeten habe, war, schau es dir an! Das hat er nicht getan“, so Terzic. Nun muss Borussia Dortmund wieder auf einen Patzer des FC Bayern München hoffen. Ansonsten schwimmt die Meisterschale gen Süden.