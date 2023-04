VfL Bochum – Borussia Dortmund: Jetzt spricht der Schiedsrichter! Diese Worte tun richtig weh

Im Mittelpunkt des Freitagabendspiels VfL Bochum – Borussia Dortmund stand Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der Unparteiische brachte den BVB mit einer klaren Fehlentscheidung mächtig auf die Palme.

Einen Tag nach VfL Bochum – Borussia Dortmund hat sich Schiedsrichter Sascha Stegemann nun zu der katastrophalen Entscheidung geäußert. Er findet ehrliche Worte, die BVB-Fans mächtig wehtun dürften.

VfL Bochum – Borussia Dortmund: Schiri Stegemann macht ehrliches Geständnis

Was war passiert? In der 65. Minute legte Julian Brandt einen Ball quer in Strafraum auf Karim Adeyemi. Der BVB-Angreifer wurde im Strafraum von hinten von Danilo Soares umgegrätscht und ging zur Fall. Die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb stumm und auch der Video-Assistent Robert Hartmann griff nicht ein.

+++ Borussia Dortmund: Kehl eskaliert komplett – seine Kritik hat es in sich! „Fahrlässig, feige, falsch“ +++

Einen Tag nach dem Spiel sagt Stegemann nun gegenüber „Bild“: „Nach Betrachten ist es ein Strafstoß in der Situation mit Adeyemi für den BVB. Ich hatte es auf dem Platz allerdings überhaupt nicht so gesehen.“

Er gibt seinen Fehler zu, sagt aber auch: „Der Verteidiger hatte ein hohes Tempo und ich war mir sicher, Adeyemi hatte das Bein reingestellt. Der Video-Assistent hat sich die Szene natürlich angeschaut und bewertet. Die Einschätzung war: keine offensichtliche Fehlentscheidung. Deshalb gab es auch nicht die Empfehlung, dass ich es mir selbst noch mal anschaue.“

Und weiter: „Wenn ich Zweifel an meiner Entscheidung gehabt hätte, dann wäre das eine Option gewesen. Aber die hatte ich in dem Moment nicht. Im Nachhinein muss ich sagen: Ich wäre froh, hätte ich es mir noch mal angeschaut. Mein Anspruch ist natürlich, alles richtig direkt auf dem Platz zu entscheiden, Situationen korrekt zu lösen, am Ende dann auch mit dem Video-Assistenten gemeinsam.“

Stegemann: „Fühle mich beschissen“

Er selbst habe große Gewissensbisse und leide unter seiner Fehlentscheidung: „Ich ärgere mich ungemein, fühle mich beschissen. Es war eine sehr, sehr kurze Nacht, es geht mir nicht gut damit.“

Mehr News:

Seine Einsicht nach dem Spiel ist ehrenvoll, für Borussia Dortmund ändert das allerdings nichts mehr. Im Rennen um die Meisterschaft ist das Remis ein großer Rückschlag.