Bochum – Dortmund: Maximale Demütigung für den BVB! DAS macht alles noch viel schlimmer

Was für ein Drama! Es gab schon einige schmerzhafte Spiele für Borussia Dortmund in dieser Saison. Zwei bittere wie peinliche Auftritte in Gladbach und München, das Last-Minute-Remis in Stuttgart – doch nach dem Spiel Bochum – Dortmund ist die Stimmung richtig am Boden.

Das erneute Unentschieden könnte sich im Verlauf des Meisterkampfes als Genickbruch herausstellen (Hier mehr dazu). Als wäre das noch nicht schlimm genug, muss sich Borussia Dortmund auch noch Häme der Abstiegskandidaten anhören.

Bochum – Dortmund: Fans verhöhnen Spieler

Man sollte meinen, dass die Fans des VfL Bochum den Punkt gegen den Tabellenführer mit ihren Spielern feiern wollen. Das Unentschieden könnte im Abstiegskampf noch eine große Rolle spielen. Allerdings hatte es der Anhang im Vonovia-Stadion zunächst auf die strauchelnden Gäste abgesehen.

Lautstark drangen nach dem Abpfiff bei Bochum – Dortmund „Deutscher Meister wird nur der FCB“-Gesänge durch das Stadion. Eine heftige Ohrfeige für die Dortmunder, die ausgerechnet vom Revierrivalen nochmal daran erinnert wurden, was das Ergebnis bedeuten könnte. Zum Hintergrund: Bochum pflegt seit Jahren eine Fan-Freundschaft zu den Münchenern.

Selbst Schalke-Fans sind fassungslos

Doch damit nicht genug. Auch von den Fans anderer Vereine muss sich der BVB einiges gefallen lassen. Denn selbst Anhänger des verhassten Erzrivalen drückten am Freitag irgendwie der Borussia die Daumen – damit man selbst Bochum im Abstiegskampf noch abfangen kann. Diesen Gefallen tat Dortmund den Knappen allerdings nicht.

„Fakt: Schwachgelb hat nicht geliefert. War zu erwarten“, kommentierte ein Schalke-Anhänger auf Twitter. „War so klar. Wir haben ja auch gegen den BVB gepunktet. Dann müssen es natürlich alle Konkurrenten auch tun“, meinte ein anderer.

Bochum – Dortmund: „Die wollen wirklich nicht Meister werden“

Und auch aus Berlin, wo die Hertha Letzter ist und gerne eine Bochumer Nullnummer gesehen hätte, gibt es hämische Kommentare: „Ick raff dit nich, die wollen wirklich nicht Meister werden.“

Am Sonntag (30. April) haben nun ausgerechnet die Berliner die Chance, den Spieß umzudrehen. Die Hertha spielt gegen den FC Bayern München. Ein Sieg und Fußballdeutschland würde nicht mehr über das Unentschieden zwischen Bochum und Dortmund sprechen …