Bochum – Dortmund: Diese Szene lässt den BVB fassungslos zurück – „Bin ich im falschen Film?“

Tabellenführung, Reus-Verlängerung und dann hätte auch ein Derbysieg gegen den VfL Bochum folgen sollen. Dann wären die Fans von Borussia Dortmund richtig in Partylaune gewesen. Doch stattdessen wurde die Euphorie gebremst. Beim Derby gegen den VfL Bochum gab es für die Schwarzgelben lediglich ein 1:1-Remis.

Der BVB hatte es in Bochum in der eigenen Hand, konnte aber nicht Druck auf den FC Bayern ausüben, der am Sonntag (30. April) gegen Hertha BSC ran muss. Im kleinen Derby an der Castroper Straße gab es vor allem eine Szene, die für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Fans und Mannschaft konnten die Entscheidung des Schiedsrichters nicht fassen.

Bochum – Dortmund: Diese Szene sorgt für Fassungslosigkeit

Es lief die 65. Minute bei Bochum – Dortmund. Zu dem Zeitpunkt stand es in einer packenden und emotionalen Partie 1:1 zwischen den beiden Reviernachbarn. Raphael Guerreiro spielte über links in die Tiefe zu Julian Brandt, der dann das Auge für Karim Adeyemi im Strafraum der Bochumer hatte.

Der Mittelfeldspieler wird dann von Danilo Soares hart und deutlich von hinten zu Boden gelegt. Eigentlich ein klarer Elfmeter. Die BVB-Profis forderten vehement den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der blieb allerdings aus.

Gespannt warteten Edin Terzic und Co. dann auf den VAR, da sie die Szene auf der Trainerbank nochmal in Zeitlupe sahen. Doch auch da schaltete sich niemand ein. Es ging weiter. Sowohl bei Fans als auch Mannschaft herrschte anschließend Fassungslosigkeit. Soares hätte anschließend sogar die Gelb-Rote Karte dafür gesehen.

Fans empört über Schiri-Entscheidung

Dementsprechend waren die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zur Szene der Partie Bochum – Dortmund deutlich. „Was? Was? Was? Es gibt kein Elfmeter? Bin ich grad im falschen Film?“, „Das ist doch nicht sein Ernst. Wie kann man den nicht geben?“ und „Das ist der glasklarste Elfmeter in der Geschichte. Das ist unglaublich, dass der nicht gegeben wird“, heißt es von vielen Fußballfans.

Doch das war noch lange nicht alles. In der Nachspielzeit hätte es einen weiteren Elfmeter für den BVB geben können. Erneut lehnten VAR und Stegemann ab. Am Ende blieb es bei einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten. Somit kann der FC Bayern beim Heimspiel gegen Hertha BSC die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen.

Die Szene wird sicherlich noch eine Weile für Diskussionsstoff sorgen. Vor allem für die Schwarzgelben wäre es bitter, wenn ausgerechnet dadurch der Meistertitel futsch wäre.