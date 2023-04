Jude Bellingham: Jetzt könnte alles schnell gehen! Superstar hat dringende Bitte an den BVB

Herrscht in der Personalie Jude Bellingham bald Klarheit? Schon seit Monaten sind zahlreiche Top-Klubs hinter dem BVB-Star her. In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Gerüchte um den Abnehmer zunehmend. Nun könnte alles ganz schnell gehen.

Real Madrid gilt als heißester Anwärter auf einen Hammer-Transfer von Jude Bellingham. Der Brite ist ebenfalls begeistert vom spanischen Rekordmeister und hat jetzt Borussia Dortmund gebeten, mit den Real-Verantwortlichen zu verhandeln, damit der Wechsel schnell über die Bühne geht.

Jude Bellingham: Jetzt könnte alles schnell gehen

Denn Jude Bellingham hat sich nämlich bereits entschieden, so berichtet jedenfalls die spanische „AS“. Der Leistungsträger von Borussia Dortmund will unbedingt bei Real Madrid unterschreiben. Der spanische Top-Klub hat in den vergangenen Wochen und Monaten alles dafür getan, um den britischen Superstar von einem Wechsel in die Hauptstadt Spaniens zu überzeugen – anscheinend mit Erfolg.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Terzic verrät Meisterrezept – „Das gab es noch nie“

Der Mittelfeldspieler werde in den kommenden Tagen Madrid das Ja-Wort übermitteln. Daraufhin sollen die Real-Bosse die Verhandlungen mit den Dortmundern beginnen. Ein Bericht der spanischen „Marca“ zufolge soll eine Real-Delegation in den kommenden Tagen ins Ruhrgebiet reisen, um mit den BVB den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Wenn es nach den beiden spanischen Zeitungen gehe, wird in den Verhandlungen die Ablösesumme wohl ein Problem werden. 150 Millionen Euro fordert der BVB, bei 120 Millionen Euro liegt die Schmerzgrenze von Real Madrid.

BVB-Star hat sich für Real Madrid entschieden

Bei Real geht man allerdings davon aus, dass es nicht an der Ablösesumme scheitern werde. Zu gut sind die Beziehungen zwischen den beiden Vereinen, da es in der Vergangenheit schon öfters Deals gab. Jude Bellingham soll der nächste Spieler werden, der für beide Vereine aufgelaufen ist.

Mehr News für dich:

Wann es zu einer offiziellen Verkündung kommt, wird sich dann zeigen. Im Hinblick auf das spannende Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern München wollen die Dortmunder sicherlich keine weitere Unruhe reinbringen.