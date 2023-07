Jude Bellingham: Schock vor Debüt – TV-Experte bricht im TV zusammen

Jude Bellingham feierte am Montag (24. Juli) sein Debüt für Real Madrid. Im Testspiel gegen den AC Mailand stand der Brite direkt in der Startelf und durfte sich, ähnlich wie bei Borussia Dortmund, als Spielmacher zeigen. Real gewann die Partie mit 3:2.

Doch während und nach dem Spiel wurde hauptsächlich über einen Vorfall gesprochen, der sich noch vor dem Anpfiff ereignete. Ein TV-Experte von „ESPN“ brach mitten in der Vorberichtserstattung des Debüts von Jude Bellingham zusammen und sorgte somit für einen großen Schock bei allen Beteiligten.

Jude Bellingham: Schock-Moment vor laufenden Kameras

Ex-Profi Shaka Hislop war als TV-Experte für ESPN im Einsatz und unterhielt sich noch kurz vor Anpfiff mit Kommentator Dan Thomas über die anstehende Partie. Dann der Schock: Mitten im Gespräch beginnt der ehemalige Premier-League-Keeper plötzlich zu taumeln, ehe er nach vorne in Richtung Thomas zusammensackt und ohnmächtig auf den Boden knallt.

Thomas ruft umgehend medizinische Hilfe herbei, der Sender schaltet dann schnell in die Werbung. Wenig später lieferte der Sender zum Glück leichte Entwarnung. Laut „ESPN“ sei Hislop recht schnell wieder bei Bewusstsein gewesen. Er wurde noch auf dem Platz von Ersthelfern und Sanitätern untersucht. Die Ursache für Hislops Zusammenbruch ist noch nicht bekannt.

„Mein Freund Shaka ist nicht hier, aber so wie es aussieht, gibt es gute Nachrichten. Er ist bei Bewusstsein, er spricht, ich glaube, es ist ihm ein bisschen peinlich. Es ist natürlich viel zu früh, um irgendeine Diagnose zu stellen, aber das Wichtigste ist, dass Shaka bei Bewusstsein ist und wir auch mit seiner Familie gesprochen haben. Wir haben mit seiner Frau gesprochen, und es sieht gut aus“, erklärte Thomas nach dem Vorfall.

Real dreht Partie bei Bellingham-Debüt

Den Test im Rahmen des Trainingslagers in den USA konnte Real Madrid trotz eines 0:2-Pausenrückstandes dank eines Doppelpacks von Federico Valverde und dem Treffer von Vinícius Júnior noch für sich entscheiden. Bellingham kam in der ersten Halbzeit zum Einsatz und deutete an, dass die Königlichen in Zukunft viel Spaß mit dem Ex-BVB-Star haben werden.

Dieser trifft im Laufe der USA-Reise noch auf Manchester United, dem FC Barcelona und Juventus Turin. Dort wird der Brite sich weiter präsentieren und in die Mannschaft integrieren können, ehe am 12. August mit dem Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao der Liga-Auftakt ansteht.