103 Millionen Euro legte Real Madrid für Jude Bellingham auf den Tisch. Es ist ohne Frage DER Transfer des diesjährigen Sommers – auch wenn der FC Arsenal für Declan Rice umgerechnet 116 Millionen Euro ausgab.

Dennoch war Jude Bellingham das begehrteste Talent in ganz Europa. Dachten sicherlich viele. Doch Real Madrid hat noch einen weiteren Youngster verpflichtet, der jetzt dem ehemaligen BVB-Star plötzlich die Show stehlt.

Jude Bellingham bei Real Madrid nicht im Rampenlicht

Bei Real Madrid hat Jude Bellingham die erste Trainingswoche hinter sich. Alles ist anders als noch beim deutschen Vizemeister in Dortmund. In der Sommer-Vorbereitung zeigte sich das für den jungen Briten. „Ich gewöhne mich bereits daran“, so der Neuzugang in einem Video des Vereinskanals in Bezug auf ein Training, das für den 20-Jährigen eine Umstellung bedeutet.

„Sich an die Hitze anzupassen, besonders in den ersten Tagen, war die größte Herausforderung für mich“, erklärt der Youngster. Bei bis zu 40 Grad absolvierten die Königlichen unter anderem ihre Sprintübungen.

Doch auch mit dem Ball wurde viel gespielt. Dabei konnte Bellingham schon mal ein wenig zeigen, wieso Real Madrid überhaupt so viel Kohle für einen 20-Jährigen gezahlt hat. Allerdings stand der Ex-BVB-Profi beim Star-Ensemble nicht im Rampenlicht. Ein anderer Neuzugang ist der Grund.

Güler zaubert im Training

Und der heißt Arda Güler. Neben Jude Bellingham hat Real Madrid nämlich auch für das Türkei-Juwel viel Geld ausgegeben. 20 Millionen Euro plus Boni für einen 18-Jährigen! Ganz Europa war auch hinter ihm her. Am Ende entschied er sich für einen Wechsel zu den Königlichen. Genauso wie Bellingham zeigte auch Güler in den ersten Trainingseinheiten, was er drauf hat.

In den sozialen Netzwerken sind dabei seine zahlreichen Tricks, schnellen Bewegungen und die Tore zu sehen. Bei einem Video, das aktuell viral geht, lässt er seinen Gegenspieler Federico Valverde alt aussehen und tunnelt ihn mit einer sensationellen Umdrehung. Alle Real-Spieler, die die Aktion gesehen haben, fassten sich an den Kopf und konnten es nicht glauben.

Es wird in der spanischen Hauptstadt derzeit nicht viel über Bellingham, dafür aber mehr über Güler gesprochen. Vielleicht aber auch genau richtig für den britischen Superstar, um nicht so viel Druck spüren zu müssen. Bei einem 103-Millionen-Neuzugang dürfte das allerdings kaum machbar sein.