Jude Bellingham enthüllt herben Rückschlag – jetzt kommt er nicht mehr dran vorbei

Jude Bellingham hat beschlossen, sich nach der Klub-WM einer Operation an seiner verletzten Schulter zu unterziehen. Diese Schulterprobleme plagen ihn schon seit längerer Zeit und beeinträchtigen seinen Alltag sowie seine Leistungen auf dem Spielfeld enorm. Im November 2023 verletzte er sich in einem Ligaspiel, als er sich die Schulter auskugelte. Seither trägt er ein Stützband unter seinem Trikot, was jedoch zunehmend störend für ihn wird.

Jude Bellingham über die anstehende Operation

Nach Real Madrids 3:1-Sieg gegen Pachuca bei der Klub-WM sprach der englische Nationalspieler über die geplante OP. „Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen“, erklärte er. Auch andere Spieler würden immer wieder daran zerren, was die Situation zusätzlich erschwere. Der Eingriff soll wenige Tage nach dem Finale der Klub-WM, das am 13. Juli stattfindet, durchgeführt werden.

Bellingham zeigt sich erleichtert über die bevorstehende Operation, die ihm eine Rückkehr zu voller Fitness ermöglichen soll. „Ich bin darüber sehr froh, ich warte schon eine ganze Weile. Ich bin mit meiner Geduld am Ende“, äußerte er im Interview. Real Madrid rechnet jedoch mit einer circa dreimonatigen Ausfallzeit des Mittelfeldstars. Dadurch könnte Bellingham nicht nur seinem Verein fehlen, sondern auch Englands Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation.

Längere Pause für Real-Star

Jude Bellingham wird vermutlich die gesamte Saisonvorbereitung von Real Madrid Mitte August verpassen. Das könnte eine erhebliche Herausforderung für seinen neuen Trainer Xabi Alonso darstellen. Ebenso dürfte er während der Länderspiele im September ausfallen. In der Zwischenzeit wird Bellingham alles daransetzen, nach der Rehabilitation möglichst schnell wieder in Topform zurückzukehren.

