Bis zum Saisonstart in der Bundesliga ist es nicht mehr lang. Borussia Dortmund will nach dem nervenaufreibenden und am Ende bitteren Meisterschaftsfinale einen weiteren Versuch starten, um den FC Bayern von der Spitze zu verdrängen.

Doch noch bevor die neue Spielzeit 2023/24 beginnt, gibt es Ärger. Die Fans von Borussia Dortmund sind wegen einer Entscheidung des DFB empört. Auch die FIFA spielt dabei eine Rolle.

Borussia Dortmund: Fans verärgert über FIFA-Entscheidung

Am 20. Oktober empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen in der Bundesliga. Es ist ein Freitagsspiel. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Soweit ist eigentlich alles okay. Doch jetzt hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Termine für die USA-Reise im Herbst verkündet.

Am 14. Oktober (15 Uhr Ortszeit, 21 Uhr deutscher Zeit) trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut auf die USA. Das zweite Spiel findet gegen die mexikanische Nationalmannschaft am 17. Oktober (20 Uhr Ortszeit, 2 Uhr deutscher Zeit) in Philadelphia statt.

An der Reise inmitten der Saison mit Liga- und Europacupspielen entzündete sich bereits Kritik. Er verstehe die Tour nicht, sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und fragte: „Was wollen wir denn in den USA zu diesem Zeitpunkt?“ Empörung gibt es auch beim BVB-Anhang.

„Eine Frechheit“

Wie bereits erwähnt, trifft Borussia Dortmund am 8. Spieltag auf Werder Bremen. Also drei Tage nach dem Länderspiel des DFB-Teams. Am 18. Oktober ist die Rückreise der Nationalmannschaft. Die ohnehin schon müden Spieler werden dann wenig Zeit haben, um sich für die Bundesliga-Partie zu erholen, finden die BVB-Fans.

„Schade. So ein enger Zeitplan ist echt komplett unverständlich“, „Die Spielansetzung am Freitag ist dann auch eine Frechheit“ und „Wie kann man so eine Scheiße planen? Wahnsinn“, schreiben unter anderem einige wütende BVB-Anhänger auf Twitter.

Wer also dachte, dass die Saison 2022/23 aufgrund der Winter-WM in Katar schon sehr eng getaktet war, wird in der kommenden Spielzeit mit noch wenigeren Pausen dazwischen erleben.