Jude Bellingham: Entscheidung gefallen? BVB-Star verteilt wohl Korb an Top-Klub

Die Zukunft von Jude Bellingham ist immer noch offen. Der Brite steht bei vielen internationalen Top-Klubs auf dem Zettel, die ihn nach der Saison verpflichten wollen. Unklar ist des Weiteren immer noch, ob der Mittelfeldspieler Borussia Dortmund überhaupt verlassen möchte.

Nun soll Jude Bellingham allerdings eine weitere kleinere Zukunftsentscheidung getroffen haben. Feststehen soll nämlich, zu welchem Verein der Mittelfeldspieler nun auf gar keinen Fall mehr wechseln möchte.

Jude Bellingham will nicht nach Manchester wechseln

Nachdem Jude Bellingham bereits vor einigen Wochen entschieden haben soll, dass er nicht zum FC Chelsea und Paris St. Germain wechseln möchte, soll er nun einem nächsten Interessenten einen Korb gegeben haben. Wie „El Mundo“ aus Spanien berichtet, soll der Mittelfeldspieler klargemacht haben, dass er im Sommer nicht zu Manchester City wechseln möchte. Damit ist klar, dass es vorerst wohl keine Wiedervereinigung des Dreigespanns aus Bellingham, Haaland und Akanji geben wird.

Die letzten beiden wohl noch verbleibenden Kandidaten im Rennen um den Briten sollen demnach der FC Liverpool und Real Madrid sein. Zuletzt wurde berichtet, dass der Vater des BVB-Stars am Tag des Champions-League-Achtelfinalrückspiels gegen den FC Chelsea in London ein Treffen mit dem Chefscout der Königlichen gehabt haben soll. Aufgrund der komplizierten Lage in der Liga und die daraufhin gefährdete Qualifikation für die Königsklasse könnte Real dem FC Liverpool den Rang als Favorit im Transferpoker abgelaufen haben.

Noch keine Entscheidung gefallen!

Klar ist aber auch: Noch ist keine endgültige Entscheidung im Poker um den BVB-Star gefallen. Ein Wechsel scheint immer noch genauso wahrscheinlich zu sein, wie die Option, dass er den Schwarzgelben auch in der kommenden Saison noch erhalten bleibt. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Brite laut „Talksport“ selbst eine Transfer-Deadline gesetzt haben soll, die Ende März abläuft, könnte es schon bald endgültige Klarheit geben.

Während der Länderspielpause soll es laut der „Sport Bild“ ein wegweisendes Treffen zwischen dem Spieler, seinem Vater und den BVB-Verantwortlichen geben. In diesem könnte der Mittelfeldspieler seine endgültige Entscheidung mitteilen. Sollte er sich einen Verbleib vorstellen können, wäre auch eine Vertragsverlängerung mit satter Gehaltsaufstockung ein mögliches Szenario.