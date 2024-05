Jude Bellingham: Jetzt ist es offiziell! DIESE Entscheidung war goldrichtig

Jude Bellingham ist ein Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt. Der 20-Jährige hat eine enorme Entwicklung bei Borussia Dortmund gemacht. Innerhalb von drei Jahren hat er sich vom talentierten Youngster zum absoluten Führungsspieler hochgearbeitet.

Umso schmerzhafter war sein Abschied vom BVB für alle Fans. Doch Jude Bellingham hatte wohl schon eine Vorahnung. Nun zeigte sich, dass die Entscheidung nach Real Madrid zu wechseln für den Ausnahmespieler goldrichtig war.

Jude Bellingham: BVB-Abgang war richtige Entscheidung

Jude Bellingham träumte 2022/23 davon, mit Borussia Dortmund nach über zehn Jahren endlich wieder die Meisterschale nach Dortmund zu holen. Der ganze Borsigplatz stand für eine Siegesfeier bereit. Das Team von Edin Terzić hatte es selbst in der Hand, verspielte die einmalige Chance gegen den FSV Mainz (2:2) jedoch am letzten Spieltag. So wurde ein ums andere Mal wieder der FC Bayern München Deutscher Meister.

In diesem Jahr verabschiedete sich Borussia Dortmund schon frühzeitig aus dem Titel-Rennen. Zu schwankend waren die Leistungen im Verlaufe der Saison. Ganz anders sieht es dagegen bei Jude Bellingham aus. Der englische Nationalspieler holte sich seinen ersten großen Titel der Karriere am Samstagabend (4. Mai).

Bellingham feiert ersten Titel

Durch den Heimspiel-Sieg gegen Cadiz (3:0) stand der Liga-Titel zwar noch nicht sicher, doch da der FC Barcelona im Anschluss das Verfolgerduell mit dem FC Girona (2:4) verlor, konnte Madrid nachträglich jubeln und sich zum Meister krönen lassen. Sollte Bellingham jemals an der Entscheidung, den BVB zu verlassen, gezweifelt haben, werden seine Zweifel mit diesem Abend für immer verpufft sein. Das macht auch ein Tweet von ihm auf „X“ deutlich: „Meister! Vorwärts Madrid und sonst nichts!“

Und Jude Bellingham hat einen großen Anteil an dem Titel in der spanischen 1. Liga. Denn mit 18 Treffern ist er Zweiter in der Torschützenliste und hat sogar noch beste Chancen, Torschützenkönig zu werden. Es fehlen nur zwei Tore zu Gironas Stürmer Artem Dovbyk.