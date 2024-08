BVB-Fans, holt den Kalender raus! Jetzt steht es fest

BVB-Fans aufgepasst! Holt euren Kalender raus – die UEFA hat die Termine für die neue Champions-League-Saison bekannt gegeben. Damit steht nun fest, wann Borussia Dortmund gegen wen spielt.

Nach der Einführung des neuen Systems und der verwirrenden Auslosung gibt’s für die Fans nun endlich konkrete Termine. Los geht es für Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel in Belgien.

Borussia Dortmund: Termine für die Champions League stehen fest

Real Madrid, FC Barcelona, FC Bologna, Shaktar Donezk, FC Brügge, Celtic Glasgow, Dinamo Zagreb und Sturm Graz – so heißen die acht Gegner von Borussia Dortmund in der Ligaphase der Champions League. Diese Gegner loste am Donnerstag (29. August) ein Zufallsgenerator dem BVB zu. Es sind jeweils zwei Mannschaften aus den vier verschiedenen Töpfen.

+++ BVB-Fans fallen aus allen Wolken – Dortmund verkündet Transfer-Hammer +++

Zwei Tage nach der Auslosung steht nun auch fest, wann Borussia Dortmund gegen wen antreten wird. Los geht es für Borussia Dortmund am 18. September um 21 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FC Brügge. Die erste Reise geht für die BVB-Fans also in unser Nachbarland Belgien. Zwei Wochen später trifft Borussia Dortmund dann zuhause auf Celtic Glasgow (1. Oktober).

Für den BVB ist das ein recht angenehmer Einstieg in die neue Saison. Erst am 3. Spieltag geht’s dann richtig zur Sache: Dann steht nämlich das womöglich krasseste Spiel der Hauptrunde an. Am 22. Oktober ist Borussia Dortmund zu Gast bei Real Madrid – es ist die Neuauflage des Finals der Vorsaison.

BVB in der Champions League

FC Brügge – BVB, 18. September, 21 Uhr

BVB – Celtic Glasgow, 1. Oktober, 21 Uhr

Real Madrid – BVB, 22. Oktober, 21 Uhr

BVB – Sturm Graz, 5. November, 21 Uhr

Dinamo Zagreb – BVB, 27. November, 21 Uhr

BVB – FC Barcelona, 11. Dezember, 21 Uhr

FC Bologna – BVB, 21. Januar, 21 Uhr

BVB – Shaktar Donezk, 29. Januar, 21 Uhr

Vor Weihnachten gegen Barcelona

Im November heißen die Gegner Sturm Graz (05. November) und Dinamo Zagreb (27. November). Vor der Winterpause geht’s dann am 11. Dezember gegen den FC Barcelona, den zweiten Klub aus Topf eins. Nach dem Jahreswechsel warten Ende Januar dann noch das Auswärtsspiel gegen den FC Bologna (21. Januar) und das Heimspiel gegen Shaktar Donezk (29. Januar).

Das könnte dich auch interessieren:

Nach diesen acht Spielen ist die Liga-Phase vorbei. Die ersten Acht in der Tabelle qualifizieren sich sofort für die K.o.-Runde. Für die Plätze neun bis 16 spielen gegen die Plätze 17 bis 24 um die acht weiteren Achtelfinal-Tickets. Die Plätze 25 bis 36 scheiden komplett aus, steigen auch nicht in die Europa League ab.