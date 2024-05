Borussia Dortmund: Spieler vor Abgang – kommt es zum Blitz-Wiedersehen mit dem BVB?

Wenn der Sommer anbricht, wird es bei Borussia Dortmund so einige Veränderungen im Kader geben. Nicht nur bei den Profis. Auch die Reservemannschaft der Borussen steht vor einem gewaltigen Umbruch. Zahlreiche Spieler werden den Verein verlassen. Dazu zählt auch Ole Pohlmann.

Der Mittelfeldspieler gehört bei der U23 von Borussia Dortmund zu den Leistungsträgern und hat eine mehr als nur starke Saison hinter sich. Bei den Profis spielt er unter Cheftrainer Edin Terzic keine Rolle. Dabei könnte er kommende Saison ausgerechnet gegen den BVB spielen.

Borussia Dortmund: Pohlmann vor Abgang

13 Tore, zehn Vorlagen: Das ist die starke Bilanz von Ole Pohlmann in der 3. Liga für die U23 von Borussia Dortmund. Der Offensivspieler blüht immer mehr auf, ist einer der besten Spieler im Reserveteam der Schwarzgelben. Umso überraschender war es am vergangenen Wochenende beim 5:1-Sieg des BVB gegen den FC Augsburg, als Cheftrainer Edin Terzic bei der Mega-Rotation Pohlmann nicht berücksichtigte.

Gut möglich aber, dass er in den letzten beiden Liga-Partien eingesetzt wird. So oder so wird er ab der kommenden Saison wohl nicht mehr bei den Dortmundern sein. Der 23-Jährige möchte im Sommer eine neue Herausforderung. Ein weiteres Jahr in der 3. Liga kommt für ihn nicht infrage.

Mehrere Medien berichten nun, dass es ihn sogar direkt in die Bundesliga ziehen könnte. Ein großer Interessent soll nämlich Werder Bremen sein. Bei vielen BVB-Fans wird es gleich klingeln. Justin Njinmah war in der vergangenen Saison ebenfalls in der Dortmunder U23 und startete bei den Bremern in der laufenden Spielzeit aber so richtig durch.

Kommt es zum Blitz-Wiedersehen?

Daher soll Werder Bremen sich die Situation von Pohlmann bei Borussia Dortmund ganz genau ansehen. Dass er in der kommenden Saison von Terzic zu den Profis hochgezogen wird, ist eher unwahrscheinlich. Daher sieht alles nach einem Abgang im kommenden Sommer aus.

Aber Bremen ist nicht der einzige Klub, der Pohlmann möchte. So sollen auch Zweitligisten und Vereine aus dem Ausland Interesse an Pohlmann bekunden. Für den BVB würde bei einem Abgang auch eine Ablöse rausspringen. Beim Revierklub hat er nämlich noch einen Vertag bis 2025.

Bei einem Abgang und Wechsel zu Werder Bremen würde es auch gleich direkt zu einem Wiedersehen mit dem BVB kommen. Njinmah traf gleich beim zweiten Aufeinandertreffen gegen BVB vor einigen Wochen bei der 1:2-Niederlage im Weserstadion.