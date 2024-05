Real Madrid – FC Bayern im Live-Ticker: Alles oder nichts! DAS ist besonders bitter für den FCB

Borussia Dortmund hat es schon geschafft, jetzt wollen entweder Real Madrid oder der FC Bayern nachziehen. Denn der BVB steht im Endspiel der Champions League. In Wembley am 1. Juni wird dann der Sieger bestimmt. Dahin wollen auch die Madrilenen und die Münchener.

Doch nur einer bekommt das letzte Ticket für das Finale. Darf Real Madrid vom 15. Champions-League-Erfolg träumen und wird es für den FC Bayern die erste titellose Saison seit 2012? Ab 21 Uhr wissen wir mehr, wenn im Estadio Santiago Bernabeu der Anpfiff ertönt.

Real Madrid – FC Bayern im Live-Ticker

Das Hinspiel in der Allianz-Arena zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ging mit einem 2:2-Unentschieden aus. In der spanischen Hauptstadt fällt nun die Entscheidung. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Real Madrid – FC Bayern -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.30 Uhr: Noch zweieinhalb Stunden bis zum Anpfiff. Wer folgt dem BVB ins Finale? Kommt es zur Wiederauflage des Finals von 2013 oder wartet Ex-Borusse Jude Bellingham in London? Eins steht schon jetzt fest: Es wird ein großer Fußballabend!

17.43 Uhr: Grund zum Feiern gab es bei Real Madrid bereits am Wochenende. Nach der 2:4-Niederlage des FC Barcelona in Girona kürten sich die Königlichen vorzeitig zum spanischen Meister. Doch das ganz große Ziel von Jude Bellingham und Co. ist natürlich die Champions League.

17.29 Uhr: Immerhin: Mit Matthijs de Ligt (Innenbandverletzung) und Jamal Musiala (Sehnenreizung im linken Knie) sind zwei Sorgenkinder ins Team-Training zurückgekehrt. Beide werden voraussichtlich auch in der Startelf in Madrid stehen.

16.43 Uhr: Als wäre die verpatzte Generalprobe am vergangenen Wochenende für den FC Bayern nicht schon bitter genug, fällt auch Raphaël Guerreiro mit einer Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk aus. Der Portugiese hatte sich beim Blocken eines Schusses verletzt. Thomas Tuchel danach: „Dem geht’s gar nicht gut. Er läuft auf Krücken rum.“

15.32 Uhr: In der Allianz-Arena war es ein packendes Duell zwischen den beiden Top-Klubs. Erst brachte Vinicius Junior Real in Führung, nach dem Seitenwechsel drehten Leroy Sané und Harry Kane das Spiel innerhalb von wenigen Minuten für die Münchener. Kurz vor dem Ende war es wieder Vinicius, der per Elfmeter zum 2:2 traf.

14.17 Uhr: Der BVB hat es am Abend zuvor schon geschafft. Gegen Paris Saint-Germain setzten sich die Dortmunder knapp mit 1:0 durch (auch Hinspiel 1:0) und stehen damit im Endspiel. Die Schwarzgelben werden sich jetzt in Ruhe das zweite Halbfinal-Duell zwischen Real und Bayern anschauen. Der Gegner wird dann am 1. Juni in London um den Henkelpott kämpfen.

Mittwoch, 8. Mai, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München. Heute entscheidet sich, wer ins Champions-League-Finale einziehen wird.