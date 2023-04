Jude Bellingham im ganzen Transfer-Wahnsinn mit offenen Worten – „Würde mir die Welt bedeuten“

Meisterschaftskampf, Transfer-Poker und wilde Gerüchteküche: Jude Bellingham stehen aufregende Wochen bevor. Der BVB-Star ist heiß begehrt, was längst bekannt ist. Jetzt darf er sich aber auch Tabellenführer nennen, nachdem Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende den Patzer des FC Bayern ausnutzen konnte.

Nun meldet sich Jude Bellingham mitten im Transfer-Wahnsinn zu Wort. Der britische Superstar hat dabei nur einen Wunsch. Ob der noch in Erfüllung gehen wird?

Jude Bellingham im Transfer-Wahnsinn mit offenen Worten

Bleibt Jude Bellingham bei Borussia Dortmund oder wechselt er im kommenden Sommer zu einem Top-Klub? Diese Frage wird vermutlich erst in einigen Wochen beantwortet, wenn die Saison beendet ist. Real Madrid, FC Liverpool oder Manchester City gehören zu den ganz großen Favoriten auf einen Transfer des Youngsters. Aber auch ein Verbleib beim BVB ist mehreren Medienberichten zufolge möglich.

Auch interessant: Jude Bellingham: Irre Wende? BVB-Star soll sich plötzlich ganz anders entschieden haben!

Doch bevor eine Entscheidung fällt, steht erst der Meisterschaftskampf mit dem FC Bayern an. Bellingham, der mit den Schwarzgelben erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernahm, will auch gerne am Ende der Saison an der Spitze stehen.

„Es würde mir die Welt bedeuten“, sagte das 19-jährige Mega-Talent über die mögliche Meisterschaft. „Ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zu viel darüber reden und mir selbst das Gefühl vermitteln, dass ich den Titel schon geholt habe. Es stehen noch fünf richtig schwere Spiele an. Aber egal, wie man es dreht und wendet: Es wäre unglaublich. Mehr als andere würde ich mir momentan wünschen, mit diesem Verein die Liga zu gewinnen. Nach all dem, was mir hier gegeben wurde.“

Nach Meisterschaft weg?

Ein Meisterschaftstitel als Abschiedsgeschenk für Jude Bellingham? Für 25 Millionen Euro kam der Mittelfeldspieler von Birmingham City. Bei einem Wechsel im Sommer würde der BVB bis zu 150 Millionen Euro für den Youngster kassieren.

Mehr News für dich:

Anders als bei vermutlich anderen Spielern lässt sich der britische Nationalspieler den ganzen Trubel um seine Person kaum anmerken. Er hat aber auch wohl Wichtigeres im Kopf: Die erste Meisterschaft für Borussia Dortmund seit zehn Jahren. Diese lange Durststrecke will Bellingham beenden und zum Helden werden. Was danach passiert, wird sich zeigen.