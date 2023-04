Borussia Dortmund und VfL Bochum vor Revierduell in Sorge – zahlreiche Ausfälle drohen!

Erstmals wieder seit 2019 wird Borussia Dortmund als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in ein Spiel gehen. Und der BVB will auch gerne die restlichen fünf Spieltage an der Tabellenspitze bleiben.

Am 30. Spieltag gastiert Borussia Dortmund beim VfL Bochum. Vor dem Revierduell haben beide Klubs große Personalsorgen. Beim BVB droht ein bitterer Ausfall, beim VfL sind es deutlich mehr.

Borussia Dortmund und VfL Bochum in Sorge

Nach dem starken 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt steht Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Zeit zum Ausruhen gibt es nicht, denn am Freitagabend (28. April) gastiert der BVB beim VfL Bochum. Dort wollen Jude Bellingham und Co. den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: BVB-Trainer macht unmissverständliche Ansage – „Das hat natürlich Priorität“

Für die Partie muss Trainer Edin Terzic allerdings wohl auf einen wichtigen Mann verzichten. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der gegen die Frankfurter erneut mit Muskelbeschwerden im Oberschenkel ausgewechselt werden musste, wird wohl auch im Revierduell in Bochum ausfallen. Zudem fehlen neben Thomas Meunier auch BVB-Winterneuzugang Julien Duranville, der am Dienstag (25. April) immerhin erstmals wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Für das Spiel am Freitag wird er aber noch kein Thema sein.

Doch deutlich schlimmer hat es den abstiegsbedrohten VfL Bochum getroffen. Trainer Thomas Letsch drohen gleich die Ausfälle von sechs Profis!

Abstiegsbedrohte Bochumer gegen Tabellenführer Dortmund

Vor dem Duell gegen Borussia Dortmund standen sechs Bochumer dem Coach zum Wochenbeginn nicht zur Verfügung. Darunter auch wichtige Stammspieler wie Philipp Hofmann, Christopher Antwi-Adjej und Ivan Ordets.

Nach dem Training äußerte sich Letsch zum Trikot: „Alle haben kleinere Wehwehchen, sind angeschlagen, aber nicht richtig verletzt. Ich bin optimistisch und hoffe, dass sie schnell wieder zurückkehren, aber Stand jetzt stehen sie nicht zur Verfügung.“ Die Zeit wird aber knapp.

Mehr News für dich:

Außerdem stehen noch drei Fragezeichen hinter den Einsätzen von Nico Schlotterbecks Bruder. Keven Schlotterbeck könnte ebenso wie Philipp Förster und Jacek Goralski ausfallen.