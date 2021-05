Jadon Sancho: Alarmstufe rot! Bericht macht die BVB-Fans nervös

Am Abend steht Jadon Sancho mit Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Finale. In Berlin will der junge Flügelflitzer seiner Karriere den ersten großen Pokal hinzufügen. Doch was ist der Plan danach?

Verlässt Jadon Sancho den BVB? Es ist das Dauerthema seit rund einem Jahr. Immer wieder wird der Engländer mit Topklubs aus der Heimat in Verbindung gebracht. Doch damit nicht genug. Nun wird Sancho mit einem anderen europäischen Schwergewicht in Verbindung gebracht und dieses Gerücht dürfte Fans von Borussia Dortmund nervös machen.

Jadon Sancho: Alarmstufe rot! Dieser Bericht macht die BVB-Fans nervös

Jadon Sancho hat beim BVB einen Vertrag bis ins Jahr 2023. Doch bereits seit dem vergangenem Sommer wird heiß diskutiert, wann der Topspieler den Klub verlässt. Sanchos angebliches Ziel ist die Premier League. Chelsea, Manchester City, vor allem aber Manchester United wurden heftig mit dem 21-jährigen in Verbindung gebracht.

Grätscht nun ausgerechnet Dortmunds größter Konkurrent dazwischen? Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung „The Telegraph“ soll auch der FC Bayern München ins Werben um Jadon Sancho eingestiegen sein.

Was macht Jadon Sancho im Sommer? Bleibt er dem BVB erhalten? Foto: IMAGO / Poolfoto

Dem Bericht zufolge soll Neu-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann großes Interesse an Sancho haben. Darüber hinaus haben die Bayern Bedarf auf der Außenbahn. Neben Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané fehlt den Bayern eine vierte Topkraft für den Flügel. Douglas Costa, vor der Saison von Juventus Turin nach München zurückgekehrt war nicht die gewünschte Verstärkung. Er wird den Verein wieder verlassen.

Allerdings ist dieses Gerücht eher fraglich. Bayern-Präsident Herbert Hainer erklärte kürzlich, dass der Rekordmeister in diesem Sommer keine Transfers mehr für hohe Ablösen tätigen wolle. Sancho soll wenn für mindestens 90 Millionen Euro den BVB verlassen dürfen. Manchester United bereitet nach dem geplatzten Deal im Vorjahr laut „Daily Star“ angeblich ein Angebot über 92,5 Millionen Euro vor.

Außerdem unwahrscheinlich, dass der BVB seinen größten Konkurrenten in Deutschland mit einem solchen Transfer stärken würde.

