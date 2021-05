Jadon Sancho wendet sich an die BVB-Fans – mit dieser Bitte

Jadon Sancho hat eine wichtige Bitte an die Fans von Borussia Dortmund.

Jadon Sancho hat eine wichtige Bitte an die Fans von Borussia Dortmund. Es geht um einen seiner Mitspieler beim BVB.

Jude Bellingham könnte jetzt nämlich für seine starken Leistungen in der Bundesliga die Lorbeeren ernten - und Jadon Sancho will ihm dabei helfen.

Jadon Sancho will Jude Bellingham helfen

Bellingham könnte zum „Rookie des Jahres“ in der Saison 2020/21 gewählt werden. Der Preis wird alljährlich von der DFL verliehen, den Gewinner bestimmen aber die Fans in einem Online-Voting.

Und genau an die wendet sich Jadon Sancho jetzt via Twitter. Er teilt dort den Link zur Online-Abstimmung und fordert: „Völlig verdient für das Kind, herausragende Leistungen. An alle: Stimmt ab!“

Jadon Sancho und Jude Bellingham: Nicht nur auf dem Feld helfen sie einander. Foto: imago images/Laci Perenyi

Bei der Abstimmung sind alle Bundesliga-Profis dabei, die in der laufenden Saison bereits einen oder mehrere Monatsauszeichnungen gewonnen haben. Neben Bellingham sind das diesmal Jamal Musiala (FC Bayern), Ritsu Doan (Arminia Bielefeld), Matthew Hoppe (FC Schalke 04), Mateo Klimowicz und Silas Wamangituka (beide VfB Stuttgart).

Sancho selbst konnte diesen Titel übrigens noch nicht gewinnen, obwohl er es schon einmal in die Finalauswahl geschafft hat. Im Januar 2018 wurde er „Rookie des Monats“, verlor in der finalen Fanabstimmung dann aber gegen den Schalker Amine Harit.

Voraussetzung für eine Nominierung ist, dass der Spieler unter 23 Jahre alt ist und im Jahr seiner Nominierung sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Wer für Jude Bellingham abstimmen möchte, kann das direkt auf der Seite des Awards tun (hier>>).

