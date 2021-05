Borussia Dortmund lüftet Geheimnis! Mit dieser krassen Aktion soll Schwarzgelb zum Pott gepeitscht werden

Borussia Dortmund lüftet Geheimnis! SO soll der BVB zum Pott gepeitscht werden.

Borussia Dortmund steht im DFB-Pokal-Finale. Normalerweise ein absolutes Fußballfest im Berliner Olympiastadion. Doch wegen der Corona-Pandemie wird das Pokalspiel der Saison gegen RB Leipzig am Donnerstagabend erneut ohne Zuschauer stattfinden.

Statt unzähliger wehender Fahnen, ohrenbetäubender Gesänge und springender Fans wird am Marathontor gähnende Leere herrschen. Jedoch wird es eine Choreo geben. Wie das funktioniert? Wir verraten es dir.

Es wird auch ohne Fans eine große BVB-Choreo geben. Das verriet Vereins-Reporter Danny Fritz bei BVB-TV. „Seit Sonntag sind ganz viele Helfer für Borussia Dortmund im Einsatz, um hier die Kurve schwarz-gelb zu machen. Ihr könnt euch auf eine beeindruckende Kurven-Choreo freuen.“ >>> alle Infos dazu findest du hier.

Pickepackevolle Kurve. So sah es bei dem letzten DFB-Pokal-Erfolg von Borussia Dortmund (2017) aus. Foto: imago images/Jan Huebner

Und am Mittwochnachmittag gab der BVB dann bekannt, was sich hinter der mysteriösen Ankündigung vor dem Pokalfinale versteckte.

Auf den Tribünen links und rechts vom Marathontor sind die vier Pokalsiege des BVB dargestellt. 1965, 1989, 2012 und 2017. Die vier Jahreszahlen sind auf dem Oberrang festgehalten. Auf dem Unterrang sind die vier Mannschaftskapitäne (Alfred Schmidt (1965), Michael Zorc (1989) Sebastian Kehl (2012) und Marcel Schmelzer (2017)) mit dem Pokal in der Hand cartoonartig visualisiert. Ebenso Torschützen entscheidender Treffer, samt ihrer Jubel, lassen sich erkennen.

Der BVB schreibt dazu: „Wir denken an die Jungs von früher in tiefer Dankbarkeit“. Dazu gibt es ein Video mit Highlights aus den vier Finals. Auch wenn die Fans am Donnerstagabend im Stadion fehlen werden. Mit dieser krassen Choreo soll der BVB zum fünften Pott gepeitscht werden.

Borussia Dortmund steht am Donnerstag zum zehnten Mal im Endspiel um den DFB-Pokal und zieht damit mit dem 1. FC Köln und mit Werder Bremen gleich. Nur Schalke 04 (zwölfmal) und Bayern München (24-mal) schafften dies häufiger. Leipzig stand bislang einmal im Finale.

