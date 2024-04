Gladbach – BVB: Brisante DFB-Entscheidung! Fans schrecken sofort auf

Der Druck ist groß! Bei Gladbach – BVB ist Borussia Dortmund zum Siegen verdammt, sonst rückt der Champions-League-KO immer näher.

Ausgerechnet für diese Partie trifft der DFB eine besonders brisante Entscheidung. Robert Hartmann wird bei Gladbach – BVB als Video-Schiedsrichter im Einsatz sein. Bei diesem Namen schrecken die Fans von Borussia Dortmund auf. Allen schießt sofort eine Szene in den Kopf.

Gladbach – BVB: Hartmann als VAR im Einsatz

So groß die Trauer beim 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag war, so groß war die Wut vier Wochen zuvor. Ende April 2023 hatte der BVB im dramatischen Meisterrennen wertvolle Punkte in Bochum (1:1) liegenlassen. Im Fokus aller Schwarzgelben: Robert Hartmann. Als Video-Schiedsrichter hatte der Bayer damals Sascha Stegemann assistiert – und war in eine eklatante Fehlentscheidung verwickelt.

Beim Stand von 1:1 hatte Bochums Danilo Soares Gegenspieler Karim Adeyemi im Strafraum abgeräumt. Elfmeter – waren sich alle einig. Nur das Schiedsrichter-Gespann nicht. Stegemann ließ weiterlaufen. Und auch auf einen VAR-Einsatz warteten die Dortmunder vergeblich. Mit jeder Wiederholung der Szene wuchs das Entsetzen – wieso greift der Kölner Keller nicht ein?

Bochum-Skandal noch immer im Kopf

Das unstrittige Foul hätte in einen Elfmeter resultieren müssen, doch Video-Assistent Hartmann blieb stumm, schickte seinen Kollegen auf dem Platz nicht einmal raus an den Monitor. Eine dramatische Fehlentscheidung – gestanden auch die Unparteiischen nach der Partie. Sie kostete Borussia Dortmund wichtige Punkte im so engen Meisterschafts-Rennen mit Bayern München und sorgten für riesigen Zorn. BVB-Spieler stürmten nach der Partie in die Schiedsrichter-Kabine. Trainer Terzic, Klubboss Watzke und weitere Funktionäre äußerten heftige Vorwürfe. Chaoten unter den Fans schickten sogar Morddrohungen an das Gespann, das zeitweise unter Polizeischutz leben musste. Der Fakt, dass Hartmann aus Bayern stammt, brachte dem Eklat zusätzliche Brisanz.

Gepfiffen wurde Borussia Dortmund seither nicht mehr von Robert Hartmann. Nun aber ist er bei Gladbach – BVB wieder als Video-Schiedsrichter in einer Partie mit Dortmunder Beteiligung eingesetzt. Diesmal assistiert er Schiedsrichter Florian Badstübner. Eine DFB-Entscheidung nicht ohne Brisanz. Auch den Fans fällt die Einteilung sofort auf.

„Ach du Scheiße!“

„Wenn ich Robert Hartmann lese, dann könnte ich…“

„Robert Hartmann in Köln. Adeyemi wird sich freuen.“

„Klar, warum nicht mal den VAR einsetzen, der letztes Jahr die Meisterschaft mitentschieden hat? Stark, DFB!“

„Glückwunsch Gladbach zum Sieg dank VAR.“

Auch wenn Borussia Dortmund die Meisterschaft gegen Mainz selbst verspielte – noch immer hegen alle Schwarzgelben großen Groll auf Robert Hartmann. Bei Gladbach – BVB werden deshalb alle Schwarzgelben ein Argusauge auf die (Nicht-)Entscheidungen aus dem Kölner Keller haben.