Borussia Dortmund bei Gladbach: BVB-Fans schrecken bei DIESER DFB-Entscheidung sofort auf

Borussen-Duell in der Fußball-Bundesliga! Am Samstag (13. April, 15.30 Uhr) gastiert Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach und will sich am besten den vierten Tabellen-Platz zurückholen. Dieser würde nämlich die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison bedeuten.

Doch vor der Partie sorgt eine DFB-Entscheidung für nervöse BVB-Fans. Der Verband hat nämlich bekannt gegeben, welcher Schiedsrichter die Begegnung leiten wird. Bei Borussia Dortmund kommen dabei unschöne Erinnerungen hoch.

Borussia Dortmund: Fans schrecken bei DFB-Entscheidung auf

Nach der bitteren 1:2-Pleite in der Champions League bei Atletico Madrid will es Borussia Dortmund in der Bundesliga wieder besser machen. Dafür soll am 29. Spieltag ein Sieg her. Für die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic geht es dabei gegen Borussia Mönchengladbach.

Für die Begegnung muss natürlich auch ein Schiedsrichter her. Der DFB schickt dabei Florian Badstübner aus Nürnberg für das Borussen-Duell. Ein Name, bei dem viele BVB-Fans direkt aufschrecken werden. Warum aber? Am 29. September 2023, bei der bislang einzigen Partie in der Saison, in der Badstübner Schiedsrichter einer Dortmunder Begegnung war, sorgte er für mächtig Aufregung.

Was war passiert? Bei dem Spiel gegen die Hoffenheimer spielte Mats Hummels in der 23. Minute einen Fehlpass in die Füße von Anton Stach. Der reagierte blitzschnell, sprintete aufs Tor zu. Hummels grätschte dazwischen, traf Stach eindeutig am Fuß. Schiri Badstübner zeigte nach kurzer Verzögerung auf den Punkt. Danach aber meldete sich der VAR. Das Foul sollte nochmal überprüft werden, allerdings blieb die Entscheidung.

Badstübner pfeift Borussen-Duell

Für die Fans von Borussia Dortmund war es eine Entscheidung, die nicht nachvollziehbar war. Sie waren der Meinung, dass die Fernsehbilder klar zeigten, dass das Foul von Hummels noch außerhalb des Sechszehners stattfand.

Der Grund für die Schiedsrichter-Entscheidung: Der zweite Kontakt soll erst ausschlaggebend gewesen sein, für den Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kramaric sicher. Zwar gewannen die Dortmunder die Partie klar mit 3:1, dennoch waren Cheftrainer Edin Terzic und seine Spieler wütend über die Entscheidung. Obendrein kassierte Ramy Bensebaini in der Nachspielzeit einen Platzverweis.

Nun wird Badstübner erstmals wieder eine Begegnung des BVB pfeifen. Bei den Schwarzgelben wird man hoffen, dass der Fokus nicht auf den Unparteiischen liegen wird. Drei Punkte braucht Dortmund nämlich dringend, um weiter Hoffnungen auf den 4. Platz zu haben. Der würde die Champions League bedeuteten. Aktuell ist man punktgleich mit den Leipzigern, steht aber auf dem 5. Rang.