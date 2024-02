Borussia Dortmund: Fans wird angst und bange – ist das Champions-League-Desaster überhaupt noch abzuwenden?

Borussia Dortmund wollte Meister werden. Stattdessen bangt man jetzt um die Qualifikation für die Chamapions League. Platz fünf droht – und damit der „Cup der Verlierer“. Mit RB Leipzig sitzt dem BVB ein brandgefährlicher Konkurrent direkt im Nacken.

Bayer und Bayern sind enteilt. Ein Einbruch von Stuttgart ist nicht in Sicht. Elf Spieltage vor Schluss deutet im Kampf um die Champions League alles auf ein Duell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig hin. Weder die Formkurve noch das Restprogramm dürften dem BVB dabei Hoffnung machen. Ist das Desaster überhaupt noch abzuwenden?

Borussia Dortmund: Restprogramm macht wenig Hoffnung

Einen Punkt trennen BVB und RBL nach 23 Spieltagen. Das bessere Torverhältnis haben die „Bullen“. Mit Blick auf die Strauchel-Serie der Dortmunder und die wackeligen Auftritte über die gesamte Saison spricht derzeit nicht viel für Schwarzgelb auf der Jagd nach Platz 4.

Das Restprogramm beider Klubs macht es kaum besser. Leipzig hat die Duelle gegen die Spitzengruppe der Bundesliga bereits hinter sich gebracht, Borussia Dortmund muss gegen alle Teams von oben noch ran.

BVB muss noch gegen alle Topteams ran

Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Frankfurt – alle warten noch auf den BVB. Immerhin: drei davon empfängt er daheim. Dennoch dürfte man nicht gerade als Favorit in die Partien gehen. In der Hinrunde gab es in den Duellen maue zwei von zwölf möglichen Punkten.

Leipzig hat all das schon erledigt – allerdings ohne einen einzigen Punkt in den Topspielen zu holen. Mit nur einem Zähler Rückstand und vier Spielen gegen die Kellerkinder Bochum, Darmstadt, Köln und Mainz vor der Brust spricht auf dem Papier dennoch viel dafür, dass man den BVB in den nächsten Wochen überholt. Dann folgt das direkte Duell. In Leipzig.