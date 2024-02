Borussia Dortmund: Ausgerechnet jetzt! Klub verkündet Mega-Deal – für den BVB verheißt er nichts Gutes

Borussia Dortmund wankt – und muss sich ernsthafte Sorgen um die Qualifikation für die Champions League machen. Der große Konkurrent RB Leipzig ist dem BVB dicht auf den Fersen und droht, ihn auf Rang 5 zu schubsen.

Ausgerechnet jetzt verkündet der ungeliebte Tabellennachbar einen Mega-Deal, der ihn mit Blick auf die nächsten Jahre noch gefährlicher macht. Mit einem Multi-Millionen-Euro-Vertrag in der Tasche drängen die Leipziger weiter Richtung Spitze – während Borussia Dortmund um die Königsklasse-Einnahmen bangen muss.

Borussia Dortmund: Konkurrent verkündet Mega-Deal

Baustellen gibt es in Dortmund gerade genug. Nicht nur im Hauptbahnhof und auf dem Wall. Obwohl der BVB derzeit schwer mit sich selbst zu kämpfen hat, geht der Blick immer wieder zum Tabellennachbarn RB Leipzig. Statt mit den Bayern um den Titel zu kämpfen, muss sich Schwarzgelb sorgen, von den Sachsen aus den Champions-League-Rängen gekegelt zu werden.

Die Rasenballer sind längst zum wohl ärgsten BVB-Konkurrenten geworden. Der Deal, den sie am Dienstag verkündeten, dürfte daran wohl kaum etwas ändern. RBL steht im Geldregen – Grund ist ein Wechsel des Ausrüsters, der mit einer immensen Einnahmensteigerung verbunden ist.

BVB-Konkurrent Leipzig im Geldregen

Nach zehn Jahren Nike wird RB Leipzig künftig von Puma ausgestattet. Der Sportartikel-Gigant, vom dem seit 2012 auch Borussia Dortmunds Trikots sind, wird ab der nächsten Saison auch die „Roten Bullen“ ausrüsten. Das bringt ihnen eine satte Summe ein. 150 Millionen Euro, so heißt es in Berichten, ist der langfristige Deal wert. Zum Vergleich: Für seinen letzten Nike-Vertrag hatte RBL über zehn Jahre gerade einmal 60 Millionen Euro bekommen.

Borussia Dortmund bekommt mit 250 Millionen zwar noch immer deutlich mehr als der ungeliebte Konkurrent. Dennoch ist der Deal für Leipzig ein weiterer Schritt, sich finanziell und damit auch sportlich langfristig in der Bundesligaspitze zu etablieren. Für den BVB keine gute Nachricht – in Zeiten, in denen man mit Leipzig um den vielleicht letzten CL-Platz kämpft, erst recht nicht.