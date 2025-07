Geht der BVB wieder leer aus? Es droht die nächste bittere Transfer-Schlappe

Es ist bislang kein optimaler Sommer für den BVB, was Transfers betrifft. Mit Jobe Bellingham ist lediglich ein Neuzugang da. Gerüchte über weitere neue Spieler gibt es schon seit mehreren Wochen.

Einer, der auch immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, ist das vielversprechende Talent James McAtee von Manchester City. Der U21-Europameister steht bei den Dortmundern ganz oben auf der Liste. Den Zuschlag könnte allerdings jetzt ein anderer Bundesligist erhalten.

BVB: Nächster Wunschtransfer droht zu scheitern!

Nicht nur der BVB beobachtet das Top-Talent schon seit langer Zeit. Immer mehr Bundesligisten oder auch andere internationale Vereine sind an James McAtee dran. Kein Wunder: Der U21-Europameister brilliert, macht mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und wird dadurch immer begehrter.

Zum Leidwesen der Dortmunder. Schließlich will der Revierklub den 22-jährigen Spielmacher unbedingt haben. Allerdings scheint ein anderer Klub aus Deutschland im Werben um McAtee einen Schritt voraus zu sein. Und der heißt Eintracht Frankfurt.

Wie „Sky“ berichtet, plant McAtee in den kommenden Tagen eine Reise nach Frankfurt. Dort will er sich mit den Verantwortlichen der SGE treffen, sich das Vereinsgelände anschauen und ein erstes Gefühl für den Champions-League-Teilnehmer bekommen. Aber: Ein Medizincheck steht nicht an.

Bevorzugt McAtee die SGE?

Das macht dem BVB immerhin noch ein wenig Hoffnung, doch allein das Treffen dürfte den Bossen große Sorgen bereiten. Schließt sich McAtee den Frankfurtern an, ist es der nächste bittere Rückschlag für die Dortmunder auf dem Transfermarkt.

Dann wäre da auch noch die Ablösesumme, die noch völlig im Rahmen ist und Borussia Dortmund auch bereit wäre, sie zu zahlen. Medienberichten zufolge soll diese nur bei rund 29 Millionen Euro liegen. Bei einem möglichen Deal soll Manchester City aber auf eine Rückkaufoption und eine Weiterverkaufsbeteiligung bestehen.

Eine Entscheidung könnte also schon in den kommenden Tagen oder vielleicht doch erst Wochen fallen. Schaffen es die BVB-Bosse um Sebastian Kehl und Lars Ricken doch noch, McAtee von einem Wechsel zu überzeugen oder zieht es ihn nach Frankfurt?