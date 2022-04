Erling Haaland: Entscheidung bahnt sich an! Top-Klub gewinnt wohl das Rennen

Nimmt das Transfer-Theater nun endlich ein Ende? Seit Wochen rätseln die Fans von Borussia Dortmund, wohin es Erling Haaland ziehen wird. Der Wechsel des Norwegers gilt als so gut wie sicher.

Ging es in den Verhandlungen zuletzt kaum vorwärts, scheint nun endlich der Durchbruch gelungen zu sein. Langsam aber sicher kristallisiert sich der neue Arbeitgeber von Erling Haaland heraus.

Erling Haaland: Ex-Klub seines Vaters macht ernst

Einst jagte halb Europa den BVB-Stürmer – zuletzt waren nur noch zwei Spitzenteams übrig: Manchester City und Real Madrid. Allein wegen des enormen Volumens eines Haaland-Deals fielen mehrere Klubs durchs Raster (wie zum Beispiel FC Barcelona).

Die bisherigen Vereine von Erling Haaland:

Bryne FK

Molde FK

RB Salzburg

Borussia Dortmund

Nun gibt es neue Hinweise, dass das Pendel zugunsten der „Citizens“ ausschlägt. Sowohl der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, als auch „Sport 1“-Reporter Patrick Berger berichten, dass Manchester, für das einst schon Haalands Vater Alf-Inge kickte, nun ein Angebot abgegeben hat.

Erling Haaland soll Mega-Paket bekommen

Das Paket, welches der Scheich-Klub schnürt, hat es in sich. Neben der Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro kommt ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro dazu – für je fünf Jahre. Berger betont im Podcast „Die Dortmund-Woche“, dass dies das beste Angebot für Haaland sei.

Bei den Summen hat Haaland gut lachen. Foto: IMAGO/Philippe Ruiz

Bei der Höhe der Berater-Provisionen sind sich beide Quellen uneins. Während Berger von 30 Millionen Euro spricht, berichtet Di Marzio gar von 70 Millionen Euro, die an Mino Raiola und Alf-Inge Haaland gehen sollen.

Erling Haaland: Manchester City setzt sich wohl gegen Real durch

Damit scheint sich der englische Meister gegen den spanischen Konkurrenten durchzusetzen. Reals Angebot soll weitaus weniger lukrativ gewesen sein. Zudem stecken die Königlichen in einem Dilemma: Stürmer Karim Benzema läuft aktuell zur Hochform auf und trifft, wie er will.

Daher scheinen die Bosse um Präsident Florentino Perez nicht gewillt, bei Haaland in die vollen zu gehen. Zudem muss man auch den angestrebten Wechsel von Kylian Mbappé finanzieren. All das deutet darauf hin, dass Manchester City das Rennen um den BVB-Superstar am Ende wohl gewinnen wird. (mh)