Erling Haaland: Irre Wende! DIESE Entscheidung könnte alles verändern

Neben Erling Haaland gibt es aktuell einen weiteren Superstar, der heiß umworben ist: Kylian Mbappe.

Ein Transfer des Franzosen könnte auch über die Zukunft von Erling Haaland. Demnach stehen beide Talente bei Real Madrid hoch im Kurs. Jetzt gibt es allerdings neue Gerüchte, die für eine irre Wende sorgen könnten.

Erling Haaland und Kylian Mbappe zu Real Madrid?

In diesem Sommer will Real Madrid eine Transferoffensive starten. Die Königlichen sind nämlich sowohl an Erling Haaland als auch an Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain interessiert. Während der Franzose ablösefrei kommen könnte, muss der spanische Rekordmeister für den BVB-Star ordentlich zahlen.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche Gerüchte um die beiden Superstars. Mal hieß es, dass beide Talente nicht in einem Team zusammen spielen wollen, andere Quellen berichten, dass beide ihre Entscheidungen bereits getroffen und sich für Real Madrid entschieden haben.

Erling Haaland: Will Mbappe doch nicht weg?

Doch jetzt scheint es eine irre Wende im Poker um Mbappe zu geben. Wie die Zeitung „L'Équipe“ berichtet, wollen die PSG-Bosse einen neuen Versuch starten, Mbappé in Paris zu halten. Demnach bekomme der Nationalspieler bei einer Verlängerung das Amt des Kapitäns in seinem Vertrag zugesichert.

Erling Haaland (l.) und Kylian Mbappe (r.) sind heiß begehrt. Foto: imago images

Der Journalist Daniele Riolo behauptet sogar, dass Mbappe seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern wird. „Niemand wird mir glauben, aber es wird im Mai verkündet werden und er wird bleiben“, sagte Riolo bei „RMC Sport“. Riolo lag bereits im vergangenen Sommer bei Lionel Messis Wechsel vom FC Barcelona zu PSG vorab richtig.

Was würde das für einen Transfer von Erling Haaland bedeuten? Wenn Real Madrid den Franzosen nicht bekommen sollte, wird man alles daran setzen, um den BVB-Star zu verpflichten. Zuletzt wurde der norwegische Nationalspieler sogar mit Manchester City in Verbindung gebracht. Demnach soll sich der 21-Jährige sogar für die Citizens entschieden haben.

Borussia Dortmund sucht Innenverteidiger

Bei Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Innenverteidiger. In der Pole-Position ist Nico Schlotterbeck. Sollte das jedoch nicht klappen, hätte der BVB wohl schon eine Alternative in der Hinterhand (Hier alle Infos!). (oa)