Erling Haaland: Neue Details enthüllt – hier werden die Fans des BVB hellhörig

Er ist DAS Gesprächsthema bei Borussia Dortmund. Schon früh in der Saison zeigt sich Erling Haaland in absoluter Torlaune. In zwei Spielen war der Norweger an allen acht Treffern seines Klubs direkt beteiligt.

Manch einem BVB-Fan dürfte es schon vor dem Moment grauen, wenn Erling Haaland den Klub verlässt. Im kommenden Jahr greift die Ausstiegsklausel des Sturm-Stars. Nun kommen neue Details darüber ans Licht.

Erling Haaland: Dortmund winkt eine höhere Ablöse als angenommen

Obwohl Vereine wie Chelsea London wohl bereit gewesen wären, in diesem Sommer bis zu 170 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, blieb Borussia Dortmund stur. Im Gegensatz zu Jadon Sancho muss Haaland bleiben.

Haaland jubelt mit seinen Teamkollegen. Foto: dpa

In zwölf Monaten werden die Schwarzgelben dann kein Mitspracherecht mehr haben. Für eine festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro darf der 20-Jährige das Ruhrgebiet verlassen. Im Vergleich zu der Summe, die in diesem Jahr möglich gewesen wäre, ein großer Verlust.

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Endgültig ging sein Stern aber bei RB Salzburg auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

In 61 Spielen erzielte er 62 Tore für den BVB

Allerdings ist Haaland, das hat er gegen Frankfurt und Wehen einmal mehr gezeigt, für den DFB-Pokalsieger sportlich unverzichtbar. Daher nehmen die Bosse die Differenz gerne in Kauf.

Wohl auch, weil sie wissen, dass Borussia Dortmund im kommenden Sommer durchaus mehr als die bisher angenommene Summe bekommen könnte. Das berichtet „Sport 1“. Wie der Sender erfahren haben will, könnte die festgeschriebene Ablöse erfolgsabhängig auf bis zu 90 Millionen ansteigen.

Schießt Haaland den BVB zum ersten Titel der Saison?

Gemessen an heutigen Preisen wäre Haaland so immer noch ein „Schnäppchen“, allerdings dürfen sich Verein und Fans ein weiteres Jahr über seine Tore und damit verbundene Einnahmen wie Champions-League-Gelder freuen.

Zudem könnte auch der ein oder andere Titel rausspringen. Die Chance, den ersten Pokal der Saison zu holen, hat Borussia Dortmund am Dienstagabend. Im Supercup geht es gegen Dauermeister Bayern München. Das Spiel kannst du bei uns im Live-Ticker verfolgen >>> (mh)