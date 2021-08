Erling Haaland ergreift die Flucht, als ein Reporter ihm DIESE Frage stellt

Beim 5:2-Erfolg gegen Frankfurt war Erling Haaland bei Borussia Dortmund mal wieder der Mann des Spiels. Zwei Tore, drei Vorlagen - der BVB-Star war an allen fünf Treffern direkt beteiligt.

Es versteht sich von selbst, dass der BVB-Star anschließend ein begehrter Interview-Partner war. Für das norwegische Fernsehen und Jan Aage Fjörtoft stand Erling Haaland zur Verfügung, doch bei einer Frage ergreift er plötzlich die Flucht.

Erling Haaland: Auf DIESE Frage will der BVB-Star nicht antworten

Gemeinsam mit Kumpel Gio Reyna stellt sich Erling Haaland nach dem famosen Auftritt vor die Kamera. Sie schwärmen von der Atmosphäre im Stadion, den Fans und dem Spiel. Die Stimmung ist nach dem Sieg bestens.

Erling Haaland hat auf diese Frage keine Lust. Foto: imago images/Team 2

Als Jan Aage Fjörtoft, übrigens ein Bekannter der Familie Haaland, dann allerdings auf den FC Bayern München und die Meisterschaft zu sprechen kommt, ergreift Erling Haaland die Flucht.

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Endgültig ging sein Stern aber bei RB Salzburg auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

„Diese Saison sieht Bayern ein bisschen schwächer aus“, beginnt Fjörtoft. Da winkt Haaland bereits ab: „Ach komm schon“, meint er. Sein Landsmann führt weiter aus: „Ist das die Saison, in der Borussia Dortmund zu sich selbst sagt: Dieses Jahr können wir die Bundesliga gewinnen?“

„Zuerst einmal ist Bayern immer noch eins der Topteams in der Welt. Also lass uns das nicht zu leichtnehmen. Aber wir werden versuchen, uns zu verbessern. Wir werden am Dienstag sehen, wo wir stehen“, gibt Haaland eine diplomatische Antwort.

Erling Haaland und Gio Reyna beim Interview. Foto: imago images/ActionPictures

Dann hakt Fjörtoft nach: „Also, kann dieses Team von Borussia Dortmund die Bundesliga gewinnen?“

Haaland scheint keine Lust zu haben darüber zu reden, er klopft Reyna auf die Schulter, sagt: „Du antwortest auf diese Frage“, und verschwindet.

Reyna macht’s kurz: „Wir haben ein sehr gutes Team, aber natürlich war Bayern in den letzten Jahren unglaublich. Es ist schwer zu sagen, aber wir kämpfen weiter.“

– Jeg fikk gåsehud av supporterne.@ErlingHaaland hadde gratis motivasjon for å herje mot Eintracht Frankfurt. (@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/a8DXghwNzH — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) August 14, 2021

Eine Kampfansage an den FC Bayern München ließ sich an diesem Wochenende bei Borussia Dortmund noch keiner der Verantwortlichen oder Spieler entlocken. Das M-Wort nimmt man beim BVB ohnehin vorerst nicht in den Mund.

Erling Haaland ist der große Star von Borussia Dortmund. Foto: imago images/Sven Simon

Das erste Bundesliga-Spiel unter dem neuen Trainer Marco Rose macht aber Hoffnung. Wo der BVB wirklich steht, zeigt sich aber am Dienstag beim Supercup gegen den FC Bayern München.

Doppelpass: Fjörtoft verrät Detail über Erling Haaland

Jener Fjörtoft plauderte übrigens am Sonntag beim Doppelpass aus dem Nähkästchen. Was Erling Haaland wohl nachts um halb 3 macht, erfährst du hier!

Dämpfer für BVB: Hazard verletzt

Es gab am Samstag aber auch schlechte Nachrichten für den BVB: Thorgan Hazard verletzte sich am Knöchel. Wie Trainer Marco Rose mitteilte, wird der Belgier vorerst ausfallen. Genauere Untersuchungen werden ergeben, wie lange der Offensivspieler fehlt.

BVB gegen Bayern: Der Supercup im Live-Ticker!

Am Dienstagabend kommt es zum ersten großen Kräftemessen zwischen dem BVB und Bayern München. Alles zum Spiel erfährst du hier im Live-Ticker! (fs)