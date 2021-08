Borussia Dortmund – FC Bayern München: Lewandowski schießt FCB zum ersten Titel der Saison

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Am Dienstagabend heißt es im Supercup 2021 mal wieder Borussia Dortmund – FC Bayern München.

Das Duell zwischen Dortmund und Bayern sahen die Fans in den vergangenen Jahren im Supercup schon häufiger. Und auch in diesem Jahr kämpfen BVB und FCB erneut um den ersten Titel der Saison.

Supercup 2021: Dortmund – Bayern im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund den Supercup 2021 im eigenen Stadion gewinnen? Oder macht der FC Bayern München das Rennen?

Alle Infos zum Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gibt’s bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Bayern 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Lewandowski (41.), 0:2 Müller (49.), 1:2 Reus (65.), 1:3 Lewandowski (74.)

-----------------------

+++ BVB – Bayern: Dieser Gänsehaut-Moment beim Supercup bewegt ganz Fußball-Deutschland! +++

-----------------------

Aufstellungen:

Dortmund: Kobel – Passlack, Witsel, Akanji, Schulz – Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus – Moukoko, Haaland

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Süle, Davies – Kimmich – Coman, Müller, Goretzka, Gnabry – Lewandowski

-----------------------

90.+4 Minute: Abpfiff! Die Bayern besiegen den BVB mit 3:1 und sind Supercup-Sieger 2021.

90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

86. Minute: Das hohe Tempo der ersten 60 bis 70 Minuten ist endgültig raus. Die Partie plätschert nun ihrem Abpfiff entgegen.

80. Minute: Ab in die Schlussphase! Bringen die Bayern den Sieg über die Zeit oder kann der BVB sich noch mit einem Doppelpack ins Elfmeterschießen kämpfen?

74. Minute: Tor für die Bayern!

Akanji mit dem Total-Blackout. Der BVB-Verteidiger vergeigt vor dem eigenen Strafraum den Ball, so dass Lewandowski frei vor Kobel steht und zum 3:1 trifft.

65. Minute: TOOOR für den BVB!

Reus hämmert den Ball von der Strafraumkante in den Winkel. Traumtor zum 1:2! Und somit haben wir wieder ein Fußballspiel!

59. Minute: Beim BVB kommt Neuzugang Malen für Moukoko.

53. Minute: Haaland enteilt mit Ball seinen Gegenspielern und schiebt zu 1:2 ein. Doch wie schon Moukoko in der 1. Halbzeit steht auch der Norweger zuvor im Abseits.

49. Minute: Tor für die Bayern!

Davies spielt von links in den Strafraum, wo Lewandowski per Hacke zu Müller spielt. Der muss den Ball nur noch über die Linie drücken zum 2:0.

46. Minute: Weiter geht's. Beide Teams beginnen den zweiten Durchgang unverändert.

45.+1 Minute: Eine packende erste Halbzeit ist vorbei. Ab in die Pause!

41. Minute: Tor für die Bayern!

Nach einer Flanke von Gnabry rauscht Lewandowski im Vollsprint in den BVB-Strafraum und wuchtet den Ball per Kopf gegen seinen Ex-Club zum 1:0 für die Bayern ins Netz.

36. Minute: Moukoko erzielt das 1:0 und lässt die BVB-Fans für einen kurzen Moment jubeln. Dann geht jedoch die Fahne des Linienrichters hoch. Zu Recht. Beim Zuspiel von Haaland stand der Dortmunder Stürmer im Abseits.

30. Minute: Reus bedient Moukoko im Bayern-Strafraum, und der BVB-Youngster zwingt Neuer zur Parade.

24. Minute: Gute Möglichkeit für Dortmund! Aus 22 Metern schlenzt Reus einen Freistoß knapp übers Bayern-Tor.

20. Minute: Riesen-Chance für den BVB!

Bellingham setzt Reus mit einem Sahnepass im Münchner Strafraum in Szene, und der BVB-Kapitän scheitert frei vor dem glänzend parierenden Neuer.

15. Minute: Erste gute Chance des Spiels! Passlack verliert tief in der eigenen Hälfte den Ball an Gnabry. Dieser spielt sofort vors Tor zu Coman, der den Ball aus wenigen Metern deutlich übers Tor schießt.

13. Minute: Es geht munter hin und her. Über den Stellenwert dieses Wettbewerbs wird häufig gestritten. Beide Teams machen gleich zu Beginn deutlich, dass sie heute unbedingt gewinnen wollen.

6. Minute: Der BVB beginnt aggressiv und setzt die Bayern früh in der Münchner Hälfte unter Druck. Das führt zu Fehlern bei Upamecano und Kimmich im Aufbauspiel, was die Dortmunder Fans sofort mit Beifall quittieren.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

20.31 Uhr: Vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für Gerd Müller. Bewegender Moment im Westfalenstadion!

20.28 Uhr: Jetzt betreten die beiden Mannschaften den Rasen. Dann kann's ja losgehen.

20.00 Uhr: Die Teams laufen sich warm. Noch eine halbe Stunde, dann ist endlich Anpfiff.

19.30 Uhr: In einer Stunde geht's los, und jetzt trudeln schon beide Startaufstellungen rein. Beim BVB beginnen heute Moukoko UND Haaland im Sturm. Das bekamen die BVB-Fans bislang auch nicht allzu häufig zu sehen.

13.35 Uhr: Abseits des Platzes ließ die BVB-Fans zuletzt ein Transfergerücht diskutieren. Marco Rose hat sich dazu nun geäußert.

11.12 Uhr: Auch im vergangenen Jahr hieß die Supercup-Begegnung Dortmund gegen Bayern. Der Rekordmeister setzte sich zu Hause mit 3:2 durch.

Dienstag, 17. August, 6.19 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Matchday für die beiden großen deutschen Schwergewichte. Wer sichert sich den ersten Titel der noch jungen Saison?

18.41 Uhr: Bekommt ein BVB-Youngster am Dienstagabend seine große Feuertaufe? Vieles deutet darauf hin, dass Antonios Papadopoulos im Supercup in der Startelf bei Borussia Dortmund steht. Schon im Pokal in Wiesbaden durfte die Überraschung der BVB-Vorbereitung von Beginn an ran. Nun könnte der 21-Jährige erstmals gegen einen Erstligisten in der Anfangsformation stehen – und müsste dann auch noch gleich gegen den Weltfußballer Robert Lewandowski spielen.

-----------------------------------------

Nachrichten rund um Borussia Dortmund:

Erling Haaland läuft davon, als ein Reporter ihm DIESE Frage stellt

Borussia Dortmund: Schlimmer Zwischenfall auf der Tribüne! „Ich war geschockt“

Borussia Dortmund: Erneuter Rückschlag für BVB-Star – diese Fan-Hoffnung ist dahin

---------------------------------------

15.02 Uhr: Die Bayern starteten ungewohnt holprig in die Saison. Nachdem die Münchner in den Vorjahren bei ihren Auftaktpartien meist hohe Kantersiege eingefahren hatten, gab es am Freitag in Gladbach nur ein 1:1.

11.33 Uhr: Borussia Dortmund startete furios in die Bundesliga-Saison. Am Samstag feierte der BVB einen 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Überragender Mann war mal wieder Erling Haaland, der an allen fünf Treffern direkt beteiligt war. Zwei Tore erzielte er selbst, die anderen drei bereitete er vor.

Schon beim Pokalspiel bei Wehen-Wiesbaden eine Woche zuvor war der Norweger der Spieler des Spiels, als er beim 3:0-Sieg alle drei Treffer selbst erzielt hatte.

Montag, 16. August, 8.54 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.