Borussia Dortmund – Bayern München: Dieser Gänsehaut-Moment beim Supercup rührt ganz Fußball-Deutschland!

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Der Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hatte noch gar nicht begonnen, da wurde es bereits für viele äußerst emotional.

Der Grund: Vor der Partie zwischen Dortmund und Bayern gab es eine Schweigeminute zu Ehren von Gerd Müller. Die deutsche Fußball-Legende war am Sonntag im Alter von 75 Jahren verstorben. Sein Tod war auch beim Supercup ein großes Thema.

Dortmund - Bayern: Gänsehaut vor Supercup

Alle Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München liefen mit Trauerflor auf, und vor Anpfiff des Supercup gab es eine Schweigeminute für den „Bomber der Nation“. Dieser Moment sorgte bei Fußball-Fans in ganz Deutschland für extrem viel Gänsehaut.

Vor dem Anpfiff ehrten Spieler und Fans Gerd Müller mit Bayern-Trikot und seiner Nummer 9. Foto: IMAGO / Revierfoto

Was den Fans an der Aktion im Dortmunder Westfalenstadion so sehr imponierte: Die Anhänger von Borussia Dortmund schoben in diesem Moment ihre große Rivalität mit dem FC Bayern München beiseite und erwiesen einem der größten deutschen Fußballer aller Zeiten die gebührende Ehre.

Wir haben bei Twitter einige Fan-Reaktionen gesammelt:

„Danke für die Gedenkminute, für das ehrenvolle Verhalten aller Zuschauer. Das gab es schon anders!“

„Keiner pfeift beim Gedenken an Gerd Müller, keiner macht sich wichtig. Danke!“

„Wenn Du es schaffst, dass Du im Dortmunder Stadion als Bayer beklatscht und gefeiert wirst, warst Du wohl Gerd Müller! Respekt!“

„Gänsehaut-Moment auch für neutrale Zuschauer!“

„Ein großartiges Publikum in Dortmund!“

„Gänsehaut und Tränen! Ruhe in Frieden, Bomber!“

+++ BVB - Bayern: HIER alle Highlights des Supercup +++

Dortmund - Bayern im Supercup

Im Supercup 2021 kam es mal wieder zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Acht Mal standen die beiden deutschen Großmächte des deutschen Fußball sich in diesem Wettbewerb schon gegenüber. Beide Teams gewannen bislang je vier Mal.

---------------------------

---------------------------

Das Duell zu Beginn der Saison gilt als Gradmesser für die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga. Der FC Bayern München gewann in den vergangenen Jahren einen Meistertitel nach dem anderen. Nur zu gerne würde Borussia Dortmund dieser Serie ein Ende setzen.

Im Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München standen sich zudem zwei Trainer gegenüber, die erst vor wenigen Wochen ihren Job beim neuen Arbeitgeber aufgenommen hatten. Marco Rose wechselte von Borussia Mönchengladbach zum BVB, und Julian Nagelsmann verließ RB Leipzig in Richtung München.

Während des Spiels achteten viele Fans jedoch nur auf ein Detail. (dhe)