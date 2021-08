Ex-BVB-Star Aubameyang: Landet die Skandalnudel jetzt ausgerechnet HIER?

Vor einem Jahr war Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang bei Arsenal London noch der gefeierte Star. Unter großem Applaus der Fans verlängerte der Torjäger seinen Vertrag, sollte die Gunners endlich wieder in die Champions League schießen.

Doch dann fiel der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund in ein Loch, aus dem er sich seither nicht mehr richtig befreien konnte. Nun soll er in England auf der Streichliste stehen. Ein neues kurioses Gerücht bringt Aubameyang jetzt mit einem anderen großen Klub in Verbindung.

Gibt es ein Wiedersehen mit einem anderen Ex-BVB-Star?

Der Saisonauftakt von Arsenal ging gehörig schief. 0:2 verlor die Elf von Mikkel Arteta gegen Aufsteiger Brentford. Aubameyang stand krankheitsbedingt nicht im Kader, doch das alarmierende Ergebnis scheint den Gabuner in der Gunst des Trainers trotzdem nicht steigen zu lassen.

Bleibt Aubameyang in London? Foto: dpa

Stattdessen berichtete die „Times“ jüngst, dass der englische Hauptstadtklub seinen Top-Verdiener loswerden wolle. Seit seiner Vertragsverlängerung liegt der Angreifer dem Klub mit einem Gehalt von ca. 15 Millionen Euro auf der Tasche.

+++ Borussia Dortmund: Erneuter Rückschlag für BVB-Star – diese Fan-Hoffnung ist dahin +++

Umso erstaunlicher ist das Gerücht, das jetzt Wurzeln schlägt. Informationen der katalanischen „Sport“ zufolge, hat es der FC Barcelona auf Aubameyang abgesehen. Der einstige Dortmund-Star soll den abgewanderten Lionel Messi beerben und die Offensive in Gang bringen. Aubameyangs Arsenal-Kollege Alexandre Lacazette gilt als mögliche Alternative.

In Barcelona würde Aubameyang auf einen alten Bekannten treffen. Mit Ousmane Dembélé spielt ein weiterer Ex-BVB-Kicker bei den Katalanen.

Spektakulärer Tausch für Aubameyang?

Doch die Finanzen könnten für Probleme sorgen. Barcelonas Präsident Joan Laporta hatte zu Beginn der Woche veröffentlicht, dass den Klub rund 1,35 Milliarden Euro Schulden belasten würde. Um neue Spieler zu holen, müssten daher erst einige Profis des derzeitigen Kaders abgegeben werden.

----------------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Dreister Vorfall auf der Tribüne! „Kotzt mich enorm an“

Ex-BVB-Star Aubameyang: Wirbel um Top-Stürmer! Steht ihm bei Arsenal jetzt ein trauriger Abschied bevor?

Borussia Dortmund: Bitter! Am Samstag spielte er stark auf, jetzt fällt der BVB-Star verletzt aus

----------------------------------------------

Laut „Sky“ könnte auch ein Tauschgeschäft eine Option sein. Demnach denke Barcelona darüber nach, Philippe Coutinho im Austausch nach England zu schicken. (mh)