Erling Haaland vor dem Aus! Lähmendes Entsetzen beim Ex-BVB-Star

Bei der WM 2022 musste er zuschauen – für Erling Haaland ein Tiefpunkt der noch jungen Karriere. Nun droht ihm das gleiche Schicksal auch bei der EM 2024 in Deutschland!

Mit Norwegen steht Erling Haaland nach einer Niederlage gegen Spanien vor dem Aus. Der direkte Weg über die EM-Quali zum Turnier im nächsten Sommer ist damit nicht mehr möglich. Für den letzten Strohhalm, die Playoffs im Frühjahr, stehen die Chancen sehr schlecht.

Erling Haaland mit Norwegen vor EM-Aus

Im Heimspiel gegen Spanien stand Norwegen am Sonntagabend mit dem Rücken zur Wand. Als Drittplatzierter der Gruppe hinter Schottland und Spanien musste ein Sieg her, um die Hoffnung auf die EM-Qualifikation zu wahren. Lange hielten die Skandinavier das 0:0, am Ende setzte es eine 0:1-Niederlage.

+++ Borussia Dortmund: Sie nennen ihn den „serbischen Messi“ – und der BVB hat seine Finger dran! +++

Erling Haaland hatte einige Szenen, wirkte am Ende aber nur noch frustriert angesichts der verdienten Niederlage. Entsetzen bei den Norwegern – trotz einer „goldenen Generation“ mit Haaland, Martin Ödegaard & Co. droht das nächste Quali-Aus. Denn schon bei der WM in Katar musste man zuschauen.

Qualifikation für EM 2024 kaum noch möglich

Die letzte Chance ist die Qualifikation über die Nations-League-Playoffs. Um die Prozedur zu verstehen, muss man mindestens elf Semester Mathematik studiert haben. Fest steht aber schon jetzt: Die Chancen der Norweger stehen äußerst schlecht.

Mehr aktuelle Nachrichten:

So wird der womöglich beste Stürmer der Welt wieder beim großen Nationen-Turnier fehlen. Ein Schock für den Ex-BVB-Star, ein Schock für sein Land und für alle Fans des Sturm-Hühnen. Erling Haaland und Norwegen – das ist bislang keine Erfolgsgeschichte.