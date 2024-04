Erling Haaland: Horror-Szenario im Titelrennen – jetzt kommt es für ihn knüppeldick

Ganze sechs Spiele trennen Manchester City von der vierten Meisterschaft in Serie. Die Skyblues liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem FC Liverpool und dem FC Arsenal. Erling Haaland und Co. haben es noch in der eigenen Hand – allerdings auch noch einige schwere Spieler vor der Brust.

Am kommenden Donnerstag (25. April) muss der Serienmeister auswärts bei Brighton&Hove Albion an. Das Spiel bei den Seagulls ist bekanntlich eines der schwersten Aufgaben der Saison. Vor der Partie gibt es nun bittere Nachrichten von Erling Haaland.

Erling Haaland fehlt City im Top-Spiel

An seine Leistungen und Zahlen aus der letzten Saison kann der Norweger zwar nicht anknüpfen, dennoch sprechen seine Statistiken für sich: 37 Torbeteiligungen sammelte der Ex-BVB-Star bis dato. City ist auch in diesem Jahr auf seine Tore angewiesen.

Doch ausgerechnet vor dem wichtigen Saison-Endspurt muss Trainer Pep Guardiola auf seinen Superstar verzichten. „Erling ist für morgen nicht bereit“, erläutert der 53-Jährige. Der Norweger war vor einer Woche im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real nach der regulären Spielzeit aufgrund von muskulären Problemen ausgewechselt worden.

Auch im Halbfinale des FA Cup gegen Chelsea (1:0) hatte Haaland nicht mitgewirkt. Es sei aber kein schwerwiegendes Problem, betont Guardiola. Dennoch steht wohl noch nicht genau fest, wie lange Haaland seinem Team tatsächlich fehlen wird.

Triple-Chance nach CL-K.o. dahin

Das Champions-League-Rückspiel gegen Real ist im Nachhinein für das Premier League-Team also noch bitterer geworden als ohnehin schon. Nahezu über die gesamten 120 Minuten dominierte man die Partie gegen die Königlichen. Letztlich mussten Haaland und Co. sich im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Damit steht fest, dass City das Triple aus der letzten Saison nicht verteidigen kann. Allerdings hat man beste Chance, das nationale Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu feiern. Im FA-Cup Finale (Samstag, 25. Mai, 16.00 Uhr) kommt es zum Manchester-Derby gegen United.