Borussia Dortmund: Sie nennen ihn den „serbischen Messi“ – und der BVB hat seine Finger dran!

Ein unbekannter Teenager mit riesigem Talent? Das klingt nach der perfekten Beute für Borussia Dortmund. In Serbien wird ein Juwel schon als „serbischer Messi“ abgefeiert. Das rief BVB-Scouts auf den Plan.

Borussia Dortmund beobachtet Andrija Maksimovic, der mit blutjungen 16 Jahren bei Roter Stern Belgrad für mächtig Furore sorgt. Das Interesse an einer Verpflichtung scheint groß – wird er der nächste aufgehende Stern beim BVB?

Borussia Dortmund beobachtet serbisches Juwel

Er ist gerade einmal 16 Jahre alt – aber schon jetzt zu gut, um bei den Junioren zu spielen. Andrija Maksimovic schoss als Rechtsaußen in der letztjährigen U17-Saison sagenhafte 29 Tore in 25 Spielen. Die U19 übersprang er deshalb einfach und wurde von Roter Stern Belgrad zur neuen Saison an Zweitligist Graficar Belgrad verliehen. Auch dort verzauberte er sofort alle – und landete auf dem BVB-Zettel.

Wie der Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, haben die Westfalen bereits Scouts nach Belgrad entsandt, um sich persönlich ein Bild vom Flügelstürmer zu machen. In seiner Heimat wird Maksimovic mit niemand geringerem als Lionel Messi verglichen – ein Jahrhunderttalent scheint sich in Serbien zu entwickeln.

Wird Maksimovic das nächste BVB-Supertalent?

Führt ihn sein Weg zu Borussia Dortmund? Mit seinem Ruf als Sprungbrett in die Weltspitze hat der BVB stets gute Karten im Poker um junge Talente. Gerade erst beweist Jude Bellingham, was einige Jahre in Dortmund für die Entwicklung bringen kann. Und beim BVB lechzt man schon nach dem nächsten Super-Juwel.

Denn nach verwöhnenden Jahren mit Bellingham, Erling Haaland, Jadon Sancho, Ousmane Dembélé & Co. deutet sich derzeit nicht an, wer in deren riesigen Fußstapfen treten könnte.