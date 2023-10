Borussia Dortmund: Scouts in heller Aufregung! ER ist der Grund

Wenn aktuell ein Flugzeug aus Dortmund und Umgebung in Richtung Lissabon aufbricht, kann es sehr gut sein, dass Scouts von Borussia Dortmund darin sitzen. Der BVB ist mal wieder auf Juwelen-Jagd. In Portugal ist man dabei auf einen hochspannenden Kandidaten gestoßen.

Joao Neves heißt der junge Mann, der aktuell die europäische Fußballwelt verzückt. Borussia Dortmund ist nur einer von vielen Vereinen mit Interesse. Doch der eigene Ruf könnte sich im Ernstfall noch auszahlen.

B0russia Dortmund: Neves bringt alle zum Staunen

19 Jahre jung, 1,74-Meter groß, zu Hause im defensiven Mittelfeld – Joao Neves ist bei Benfica Lissabon nicht mehr wegzudenken. In der vergangenen Saison feierte er sein Debüt, half gleich mal beim Gewinn der Meisterschaft mit.

Trotz seines jungen Alters ist er schon jetzt Stammspieler bei Benfica. Es erinnert alles ein bisschen an Jude Bellingham bei Borussia Dortmund, der quasi auch vom Start an direkt in der Startelf gesetzt war. Diese Entwicklung nehmen die Vereine in Europa wahr.

BVB schickt Scouts los

So eben auch der BVB, der den Spieler aus nächster Nähe beobachten will. Wie das Portal „90min“ berichtet, habe der deutsche Vizemeister den Spieler in dieser Saison bereits mehrfach beobachten lassen. Ein klares Zeichen, dass man in ihm großes Potenzial sieht.

Der Konkurrenz, sollte man über einen Kauf nachdenken, ist allerdings riesig. So liege Manchester City aktuell in der Pole-Position – wohl auch, weil sich der Scheichklub das Juwel problemlos leisten könnte. In seinem bis 2028 geltenden Vertrag soll eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro integriert sein.

Borussia Dortmund eigentlich ohne Chance

Allein das untermauert schon, dass der BVB im Ernstfall wohl keine Chance im Werben um das Juwel hätte. Allerdings: Probieren könnte man es ja mal. Denn die Dortmunder besitzen weiterhin einen äußerst guten Ruf in Sachen Talent-Entwicklung.