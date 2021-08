Erling Haaland: BVB-Fans geschockt! Ist dieser Transfer schon beschlossene Sache?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Hat BVB-Star Erling Haaland etwa schon einen neuen Klub gefunden?

Der Super-Stürmer von Borussia Dortmund ist derzeit womöglich der am heißesten begehrte Spieler in der Fußballwelt. Bei nahezu jedem Spitzenverein steht Erling Haaland auf der Wunschliste ganz oben. Dabei steht sein Wechsel angeblich bereits fest. Das behauptet zumindest ein Insider.

Erling Haaland: Steht dieser Transfer schon fest?

Dass Erling Haaland noch viele Jahre bei Borussia Dortmund bleibt, ist eine Vorstellung, von der die meisten Fans des BVB sich längst verabschiedet haben. Im kommenden Jahr soll der Norweger die Schwarzgelben für eine festgeschriebene Ablöse von etwa 75 Millionen Euro verlassen können. Für einen Spieler von seiner Qualität wäre das ein Schnäppchen.

Erling Haaland geht derzeit noch für Borussia Dortmund auf Torejagd. Foto: imago images/Uwe Kraft

Kein Wunder also, dass Topclubs aus ganz Europa heiß auf Erling Haaland sind. Doch es soll bereits eine Einigung geben.

Wie der spanische Journalist Siro Lopez berichtet, soll Erling Haaland im kommenden Jahr zu Real Madrid wechseln. Lopez gilt als seriöse Quelle – vor allem in Bezug auf Real Madrid. Er arbeitete einige Jahre in der Medienabteilung der „Königlichen“.

----------------------

Erling Haaland vom BVB zu Real Madrid?

Auf seinen Kanälen bei YouTube oder Twitch redet Lopez mit dem früheren Basketball-Profi Juanma Lopez Iturriaga und dem Sportjournalisten Antoni Daimiel eigentlich vornehmlich über Basketball. In einer jüngsten Episode ging es aber auch kurzzeitig um Fußball – genauer gesagt: Es ging um Erling Haaland.

„Nach meinen Informationen gibt es eine Vorab-Vereinbarung zwischen Borussia Dortmund, Erling Haaland und Real Madrid darüber, dass er 2022 zu Real wechselt“, behauptet der 65-Jährige.

Die „Königlichen“ galten schon immer als einer der heißesten Kandidaten, wenn es um die Frage ging, bei welchem Verein Erling Haaland künftig landen könnte. Auch die beiden großen Vereine aus Manchester sollen riesiges Interesse am 21-Jährigen haben. Schließlich gab City mit Sergio Aguero in diesem Sommer seine Torgarantie der vergangenen Jahre an den FC Barcelona ab. Und bei United ist nach dieser Saison für den aktuellen Stamm-Stürmer Edinson Cavani Schluss. (dhe)

