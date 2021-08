Erling Haaland: Kritik von Marco Rose! DAS ist dem BVB-Coach zu viel

Erling Haaland ist kaum zu bremsen. Der BVB-Star ist unermüdlich, will immer der Beste sein. Dieser unbändige Wille macht den Norweger so besonders.

Coach Marco Rose ist Erling Haaland allerdings in manchen Situationen offenbar zu übermotiviert. Er sieht bei dem BVB-Angreifer noch Verbesserungspotential.

BVB-Coach Marco Rose will etwas bei Erling Haaland verbessern. Foto: imago images/Uwe Kraft

Erling Haaland übermotiviert! DARAN will Rose arbeiten

Wenn Erling Haaland eines hat, dann einen unfassbaren Siegeswillen. Der 21-Jährige ist kein Stürmer, der im Strafraum steht und darauf wartet, dass ihm die Tore vorgelegt werden. Er packt selbst mit an.

Ab und an geht bei dem Norweger die Emotionalität mit ihm durch. Faktische Konsequenzen hatte das bislang nicht. In 156 Spielen in seiner jungen Karriere sah er nur 14 Mal die Gelbe Karte, einen Platzverweis musste er noch nie hinnehmen.

Dennoch warnt Trainer Marco Rose vor seinem Übereifer. „Natürlich hat Erling auch durch seine Physis und seine Ausstrahlung eine besondere Wirkung, an der wir aber auch noch arbeiten wollen, weil es wichtig ist, dass wir alle ein gewisses Maß an Frusttoleranz haben“, so Rose vor dem Spiel gegen Freiburg.

Erling Haaland muss in DIESEN Situation ruhiger werden

Was Rose damit meint: Wenn der Schiedsrichter mal ein Elfmeter nicht gibt oder ein Foul nicht pfeift, ist es von Vorteil ruhig zu bleiben. „Vor allem in Momenten, in denen es mal nicht in unsere Richtung läuft, müssen wir das in eine Richtung lenken, wo es uns auch hilft“, so Rose.

Erling Haaland regt sich in solchen Situationen gerne mal auf, rennt zum Schiedsrichter und fuchtelt mit den Händen herum. Auch seine Kollegen bekommen hin und wieder seine Frustration zu spüren, wenn mal ein Pass nicht ankommt.

Genau das sind die negativen Gefühle, die Marco Rose bei seinem Superstar gerne ein wenig eindämpfen würde. (fs)