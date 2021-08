Borussia Dortmund: Damit hat niemand gerechnet – Ist SEIN Weg beim BVB noch nicht zu Ende?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund bleiben noch neun Tage, um ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Einige Profis stehen bei Borussia Dortmund noch auf der Abschussliste. Für einen scheint der Weg beim BVB jetzt doch weiterzugehen. Das lassen zumindest jüngste Aussagen von Trainer Marco Rose erahnen.

Borussia Dortmund: Rose mit Loblied auf Nico Schulz

In den letzten Wochen jagte eine Hiobsbotschaft die nächste beim BVB. Die Abwehrsorgen wurden immer größer. Zu den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und Neuzugang Soumaila Coulibaly gesellten sich nach und nach auch Thomas Meunier, Emre Can, Mats Hummels und Raphael Guerreiro hinzu.

Damit war die Auswahl von Trainer Marco Rose sehr spärlich. Nutznießer wurde Nico Schulz, der seit seinem Wechsel 2019 zum BVB nicht die erhofften Erwartungen erfüllen konnte. Seither absolvierte der linke Außenmann für die Schwarzgelben lediglich 37 Pflichtspiele, schoss ein Tor und legte keinen Treffer auf.

Hat Borussia Dortmund IHN bereits von der Abschussliste gestrichen? Foto: IMAGO / Revierfoto

Seine Einsätze in der Vorbereitung und den Pflichtspielen also eher aus der Not heraus entstanden. Doch anscheinend konnte der 28-Jährige seine Chance nutzen. „Die Entwicklung von Nico Schulz ist sehr ordentlich. Wie er die Schritte gegangen ist und wie er sich selbst wieder mehr vertraut, ist schön zu sehen. Exemplarisch auch für den ein oder anderen“, lobt Marco Rose seinen Schützling bei der Pressekonferenz kurz vor dem Spiel gegen Freiburg.

Anders als sein Teamkollege Felix Passlack überzeugte Schulz auf der Außenbahn. Sowohl im Spiel gegen Eintracht Frankfurt und auch beim Supercup gegen den FC Bayern München blieb seine Leistung konstant.

--------------------------

Weitere BVB-Themen:

Borussia Dortmund nimmt Youngster ins Visier – doch DAS wird jetzt zum Problem

Borussia Dortmund: Riesen Ärger für Ex-Coach – Spieler will sich DAS nicht gefallen lassen

Borussia Dortmund: Ex-Coach Klopp wettert gegen eigene Fans – „dann bist du ein Idiot“

--------------------------

Mit dieser Entwicklung haben auch die Fans des BVB vor der Saison nicht gerechnet. Immerhin schien ein Ersatz schon ausgemacht worden zu sein.

Transfer-Poker bleibt spannend – holt der BVB Halstenberg in dieser Saison noch?

Bereits vor Beginn der Saison vermeldeten mehrere Medien, dass Marcel Halstenberg von RB Leipzig auf der Wunschliste stünde.

Als Voraussetzung galt bislang, dass Nico Schulz den BVB verlassen müsste. Aufgrund seiner aktuellen Leistungen könnte sich diese Option jetzt vielleicht erledigt haben.

Schlägt Borussia Dortmund noch in dieser Saison zu und holt sich Marcel Halstenberg? Foto: IMAGO / motivio

Dagegen soll der Abgang von Thomas Delaney näher rücken. Der FC Sevilla soll heiß auf den Mittelfeld-Mann sein. (DER WESTEN berichtete >>>) Wodurch ein Transfer des flexiblen Abwehrspezialisten wieder in Frage käme.

BVB patzt in Freiburg

Beim SC Freiburg musste Borussia Dortmund derweil die erste Saison-Niederlage einstecken. Mit 1:2 verlor die Rose-Elf beim Sport-Club.