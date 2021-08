Borussia Dortmund: Ex-Profi fehlt seinem Verein – ohne ihn kommt es zu einem handfesten Skandal

Bei diesem Spiel dürfte Leonardo Balerdi im Nachhinein froh gewesen sein, dass er nicht auf dem Platz stand. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund fehlte seinem Verein Olympique Marseille am Wochenende rotgesperrt.

In Abwesenheit des ehemaligen BVB-Kickers kam es allerdings zu einem handfesten Skandal. Die Partie zwischen OGC Nizza und Marseille musste sogar abgebrochen werden.

Borussia Dortmund: Team von Ex-BVB-Profi Balerdi in Skandal verwickelt

Im Sommer wechselte Balerdi für rund 11 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Frankreich. Zuvor war er bereits für ein Jahr ausgeliehen gewesen. In den ersten beiden Saisonspielen stand der Argentinier jeweils in der Startelf – holte sich aber schon am zweiten Spieltag eine Rote Karte ab und war damit gegen Nizza gesperrt.

So musste der Innenverteidiger als Unbeteiligter mit ansehen, wie es zum Eklat kam. Was war passiert? In der 75. Minute bekamen die Gäste aus Marseille einen Eckball zugesprochen. Dimitri Payet stand zur Ausführung bereit, als ihn aus dem Block der Heimfans eine Plastikflasche in seine Richtung flog.

Payet wurde am Rücken getroffen und sank zunächst zu Boden. Dann eskalierte die Situation: Der Franzose und einige seiner Mitspieler warfen die Flaschen zurück in Richtung der Nizza-Fans. Einige versuchten daraufhin den Platz zu stürmen und sich mit den Spielern anzulegen.

Auch zwischen Spielern und Verantwortlichen beider Teams gab es Auseinandersetzungen. Wie die „L’Equipe“ berichtet, trugen einige Spieler Marseilles Verletzungen davon. Weil sich die Gäste nach einer Unterbrechung weigerten, weiterzuspielen, wurde die Begegnung abgebrochen.

Marseille-Verantwortliche außer sich

„Was heute passiert ist, ist völlig inakzeptabel“, erklärte Olympique-Präsident Pablo Longoria anschließend dem Sender „RMC Sports“. „Wir haben entschieden, das Spiel aus Gründen der Sicherheit unserer Spieler nicht fortzusetzen.“

Auch kritisierte er die französische Liga für die Entscheidung, das Spiel trotz der Umstände fortsetzen zu wollen. Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Ob es zu einem Wiederholungsspiel kommt oder die Partie am grünen Tisch gewertet wird, steht noch aus. (mh)