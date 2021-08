Borussia Dortmund: Schlägt der BVB noch mal auf dem Transfermarkt zu? Michael Zorc reagiert deutlich

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Nun ist sie früher da, als es vielen Fans von Borussia Dortmund lieb ist: die erste Saison-Niederlage.

Borussia Dortmund verlor am Samstag 1:2 gegen den SC Freiburg.

Die Niederlage dürfte die Euphorie deutlich bremsen. Zeitgleich entfacht sie ein neues Feuer. Die Transfer-Gerüchte lodern wieder auf.

Borussia Dortmund: Sorgen Ausfälle für Nachholbedarf?

Neben der Niederlage liefern aber auch andere BVB-Baustellen durchaus Gründe auf dem Transfermarkt nochmal nachzulegen. Zu der komplizierten Vorbereitung gesellt sich eine gut gefüllte Verletzten-Liste.

BVB-Sportdirekter Michael-Zorc äußert sich zu möglichen Aktivitäten auf dem Transfermarkt Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Gerade defensiv sind einige Ausfälle zu beklagen. Neben den Langzeitverletzten Mateu Morey und Soumaila Coulibaly (beide Kreuzbandriss) fehlen Borussia Dortmund auch Dan-Axel Zagadou (Knie-Op) und Thorgan Hazard (Sprunggelenksprobleme).

Zorc: Nichts ist unmöglich – Bedingen aber klar

Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc schließt nichts aus. „Wir bewerten die Situation immer wieder aufs Neue und schauen uns um", äußert er sich gegenüber Sport1.

Doch für weitere Transfers gäbe es eine klare Bedingung: „Aki Watzke hat klar gesagt, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen nichts machen, wenn uns nicht noch ein Spieler verlässt.“

Es bleibt also abzuwarten, ob der BVB nochmal aktiv wird.

Eine heiße Spur führt aktuell nach Leipzig. Immer wieder wird Borussia Dortmund mit Marcel Halstenberg in Verbindung gebracht. Der 29-jährige, der bereits für die Nationalmannschaft auflief, ist eigentlich auf der Linksverteidiger zuhause.

Aber auch in Leipzig, half er immer wieder in der Mitte aus. Dieser Plan könnte sich in Dortmund fortsetzen. Laut der Leipziger Volkszeitung stehe der Deal kurz vorm Abschluss.

BVB empfängt Hoffenheim

Schon am Freitag steht für Borussia Dortmund das nächste Spiel an. Um 20.30 Uhr empfängt der BVB die TSG 1899 Hoffenheim.