Erling Haaland: Alles wieder auf null? Dieser BVB-Alptraum könnte sich nun bewahrheiten

Es bleibt das ewige Thema rund um Erling Haaland.

Geht er? Bleibt er? Noch immer scheint Erling Haaland diese Entscheidung nicht final getroffen zu haben. Die Länderspielpause nutzte er nun offenbar für ein Treffen mit seinem Berater. Trotzdem könnte ein Alptraum des BVB wahr werden.

Erling Haaland mit Kurzbesuch bei Berater Raiola

Die Auszeit aufgrund seiner Verletzung und wegen Länderspiele nutzte der Stürmer offenbar für einen Trip zu seinem Berater Mino Raiola. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Mit dabei soll – wie immer, wenn es um seinen Sohn geht – auch sein Vater Alf-Inge gewesen sein.

---------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund

---------------------------------

Dass sich die drei nicht lediglich für einen privaten Plausch trafen, dürfte klar sein. Bald wird es für Haalands Zukunft ernst. Sein Vertrag bei der Borussia besitzt eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel für rund 75 Millionen Euro ermöglichen soll.

Bleibt er oder geht er? Foto: imago images/MIS

Erling Haaland: BVB hofft auf zeitnahe Entscheidung

Dortmund hingegen hat die Hoffnung auf einen Verbleib des Norwegers längst nicht aufgegeben. In den kommenden Wochen sollen Gespräche geführt werden. So oder so: Dortmund hätte gerne baldige Gewissheit und möchte nicht erst im Sommer erfahren, wie sich der 21-Jährige entscheidet.

+++ Borussia Dortmund: Star flirtet öffentlich mit dem BVB – „Immer noch ein Traum“ +++

Allerdings könnte genau dieser Alptraum Realität werden. Laut „Ruhr Nachrichten“ sei es nicht ausgeschlossen, dass sich die Entscheidungsfindung hinzieht. Sollte Haaland unentschlossen bleiben, könne das Tauziehen sogar bis zum Stichtag seiner Ausstiegsklausel andauern – und den BVB einiges an Zeit kosten.

Wann kehrt Erling Haaland auf den Platz zurück?

Nebenbei arbeitet Dortmunds Superstar auch noch an seiner Reha. Gegen Hoffenheim zog er sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Zur Ausfallzeit machte der BVB keine genauen Angaben.

-----------------------------------

Neuigkeiten rund um Erling Haaland:

-----------------------------------

Verschiedenen Berichten zufolge könnte Haaland aber schon beim nächsten Spiel wieder mit an Bord sein – Länderspielpause sei dank (Hier mehr erfahren >>>).

Erling Haaland: Plötzliche Kehrtwende bei Real? Transfer droht zu wackeln

Das Erling Haaland den BVB im Sommer verlässt, scheint schon als fast sicher.

Erling Haaland hat sich noch nicht entschieden. Foto: imago images/ActionPictures

Als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung gilt seit jeher Real Madrid. Doch plötzlich scheinen die Transferbemühungen der Königlichen um Erling Haaland gewaltig ins Wanken geraten zu sein. >>> Hier mehr dazu.

Gleichzeitig kommt auch eine Menge Bewegung in das Interesse des FC Barcelona. Schnappt der Real-Rivale den Königlichen den Star jetzt weg? Hier die Infos >>

Borussia Dortmund: Rose verkündet herben Dämpfer – „Wird mehr als eng“

Währenddessen kommt Haalands Trainer Marco Rose mit einem Dämpfer um die Ecke. Alle Infos hier >>>(mh)